Пасмурную погоду прогнозируют синоптики в выходные дни в Актау

Фото Рашида Исмагилова
По данным gismeteo.kz, 2 августа в Актау будет пасмурно. По прогнозам синоптиков, будут дождь и гроза. Температура воздуха днем составит +26°С, ночью опустится до +24°С. Ветер 4-10 м/с.
В субботу, 3 августа, в Актау будет малооблачная погода и возможен дождь. Температура воздуха днем составит +26°С, ночью +25°С. Ветер 7-10 м/с.
В воскресенье, 4 августа, по прогнозам синоптиков, будет ясная погода. Температура воздуха днём составит +30°С, ночью +28°С. Ветер 5-7 м/с.
В пятницу, 2 августа, по данным rp5.kz, ожидается небольшая облачность и ливневый дождь. Температура воздуха составит +25°С, ночью +23°С. Ветер 1-8 м/с.
В субботу, 3 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Температура воздуха составит +24°С, ночью +22°С. Ветер 3-10 м/с.
В воскресенье, 4 августа, по прогнозам синоптиков, в Актау будет ясно. Температура воздуха днём составит +28°С, ночью +27°С. Ветер 1-8 м/с.
Видео можно скачать здесь.
В субботу, 3 августа, в Актау будет малооблачная погода и возможен дождь. Температура воздуха днем составит +26°С, ночью +25°С. Ветер 7-10 м/с.
В воскресенье, 4 августа, по прогнозам синоптиков, будет ясная погода. Температура воздуха днём составит +30°С, ночью +28°С. Ветер 5-7 м/с.
В пятницу, 2 августа, по данным rp5.kz, ожидается небольшая облачность и ливневый дождь. Температура воздуха составит +25°С, ночью +23°С. Ветер 1-8 м/с.
В субботу, 3 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Температура воздуха составит +24°С, ночью +22°С. Ветер 3-10 м/с.
В воскресенье, 4 августа, по прогнозам синоптиков, в Актау будет ясно. Температура воздуха днём составит +28°С, ночью +27°С. Ветер 1-8 м/с.
Видео можно скачать здесь.
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