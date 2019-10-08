О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики

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По данным gismeteo.kz, 8 октября в Актау будет ясно. Температура воздуха днём составит +22°С, ночью опустится до +20°С. Ветер 6-11 м/с.
В среду, 9 октября, в Актау будет пасмурная погода. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днём составит +22°С, ночью +15°С. Ветер 6-17 м/с.
В четверг, 10 октября, по прогнозам синоптиков, будет малооблачно. Температура воздуха днём составит +17°С, ночью +15°С. Ветер 8-14 м/с.
Во вторник, 8 октября, по данным rp5.kz, ожидается ясная погода. Температура воздуха составит +21°С, ночью +15°С. Ветер 1-9 м/с.
В среду, 9 октября, синоптики прогнозируют облачную погоду и дождь. Температура воздуха составит +19°С, ночью +13°С. Ветер 3-16 м/с.
Ясная погода ожидает жителей Актау в четверг, 10 октября. Температура воздуха днём составит +17°С, ночью +12°С. Ветер 1-7 м/с.
Видео можно скачать здесь.
В среду, 9 октября, в Актау будет пасмурная погода. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днём составит +22°С, ночью +15°С. Ветер 6-17 м/с.
В четверг, 10 октября, по прогнозам синоптиков, будет малооблачно. Температура воздуха днём составит +17°С, ночью +15°С. Ветер 8-14 м/с.
Во вторник, 8 октября, по данным rp5.kz, ожидается ясная погода. Температура воздуха составит +21°С, ночью +15°С. Ветер 1-9 м/с.
В среду, 9 октября, синоптики прогнозируют облачную погоду и дождь. Температура воздуха составит +19°С, ночью +13°С. Ветер 3-16 м/с.
Ясная погода ожидает жителей Актау в четверг, 10 октября. Температура воздуха днём составит +17°С, ночью +12°С. Ветер 1-7 м/с.
Видео можно скачать здесь.
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