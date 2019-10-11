Дождь ожидает жителей Актау в выходные дни

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По данным gismeteo.kz, 11 октября в Актау будет малооблачная погода. Температура воздуха составит +20°С днём, ночью +19°С. Ветер 7-9 м/с.
Пасмурная погода и дождь жителей Актау ожидают в субботу, 12 октября. Средняя температура воздуха в Актау составит +17°С, ночью +16°С. Ветер 7-16 м/с.
В воскресенье, 13 октября, температура воздуха днём составит +17°С, ночью +16°С. Ветер 7-14 м/с.
В пятницу, 11 октября, по данным rp5.kz, ожидается значительная облачность. Температура воздуха днём составит +21°С, ночью +16°С. Ветер 4-14 м/с.
В субботу, 12 октября, синоптики прогнозируют облачную погоду и ливневый дождь в Актау. Средняя температура воздуха днем составит +19°С, ночью +15°С. Ветер 3-14 м/с.
В воскресенье, 13 октября, жителей Актау ожидает малооблачная погода. Температура воздуха днём составит +18°С, ночью +14°С. Ветер 3-10 м/с.
Видео можно скачать здесь.
Пасмурная погода и дождь жителей Актау ожидают в субботу, 12 октября. Средняя температура воздуха в Актау составит +17°С, ночью +16°С. Ветер 7-16 м/с.
В воскресенье, 13 октября, температура воздуха днём составит +17°С, ночью +16°С. Ветер 7-14 м/с.
В пятницу, 11 октября, по данным rp5.kz, ожидается значительная облачность. Температура воздуха днём составит +21°С, ночью +16°С. Ветер 4-14 м/с.
В субботу, 12 октября, синоптики прогнозируют облачную погоду и ливневый дождь в Актау. Средняя температура воздуха днем составит +19°С, ночью +15°С. Ветер 3-14 м/с.
В воскресенье, 13 октября, жителей Актау ожидает малооблачная погода. Температура воздуха днём составит +18°С, ночью +14°С. Ветер 3-10 м/с.
Видео можно скачать здесь.
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