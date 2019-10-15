О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики

Фото из архива Lada.kz
По данным gismeteo.kz, 15 октября в Актау будет пасмурно и пройдёт небольшой дождь. Температура воздуха днём составит +20°С, ночью опустится до +17°С. Ветер 6-11 м/с.
В среду, 16 октября, в Актау будет солнечная погода. Температура воздуха днём составит +22°С, ночью +18°С. Ветер 4-10 м/с.
В четверг, 17 октября, по прогнозам синоптиков, будет ясно. Температура воздуха днём составит +23°С, ночью +19°С. Ветер 6-10 м/с.
Во вторник, 15 октября, по данным rp5.kz, ожидается малооблачная погода. Температура воздуха составит +19°С, ночью +16°С. Ветер 2-8 м/с.
В среду, 16 октября, синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура воздуха составит +20°С, ночью +17°С. Ветер 1-6 м/с.
Солнечная погода ожидает жителей Актау и в четверг, 17 октября. Температура воздуха днём составит +21°С, ночью +16°С. Ветер 1-8 м/с.
Видео можно скачать здесь.
В среду, 16 октября, в Актау будет солнечная погода. Температура воздуха днём составит +22°С, ночью +18°С. Ветер 4-10 м/с.
В четверг, 17 октября, по прогнозам синоптиков, будет ясно. Температура воздуха днём составит +23°С, ночью +19°С. Ветер 6-10 м/с.
Во вторник, 15 октября, по данным rp5.kz, ожидается малооблачная погода. Температура воздуха составит +19°С, ночью +16°С. Ветер 2-8 м/с.
В среду, 16 октября, синоптики прогнозируют ясную погоду. Температура воздуха составит +20°С, ночью +17°С. Ветер 1-6 м/с.
Солнечная погода ожидает жителей Актау и в четверг, 17 октября. Температура воздуха днём составит +21°С, ночью +16°С. Ветер 1-8 м/с.
Видео можно скачать здесь.
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