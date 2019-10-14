Подводного охотника из России возмутили браконьерские сети в Каспии

Главный тренер сборной России по подводной охоте Павел Антонов приезжал на Каспий в сентябре этого года. Ныряльщики из Федерации спортивно-подводного рыболовства Мангистауской области вывезли российского охотника за 100 километров от Актау поохотиться в Каспийском море.- Человек достаточно титулованный, уважаемый всеми, кто занимается подобным видом деятельности. Впечатление от Каспия ему омрачило наличие браконьерских сетей на глубине, - рассказал Максим Шамбалов, представитель областной федерации.Сам Павел Антонов выразился о Каспийском море, как о культовом месте. По его словам, берег Каспия — отличное место для встречи с друзьями.- Мой ученик Алексей Насенков и его сподвижники устроили настоящую джип-вылазку в живописное место. Несмотря на безлюдность — нужно быть осторожным. Главную опасность на море представляют браконьеры, которые в охоте за наживой готовы рискнуть не только своими жизнями, поэтому без сигнального буя мы даже в степь не выходим, - сказал Павел Антонов.По словам россиянина, в Каспии ныряется легко и свободно.- С каждым нырком я уходил всё глубже и видел рыбу крупнее. Ничего, как говорится, не предвещало беды. Казалось бы, ещё 10-15 нырков, и на меня будет выходить 20-килограммовые особи рыбы. Однако, все мои светлые мысли были грубо прерваны. Я увидел браконьерскую сеть, - поделился Павел Антонов.Как подчеркнул гость, сеть — смертельно опасная ловушка для ныряльщика. Размах сети поразил Павла Антонова.- Резко захотелось свалить с этого места. Успокоившись, решил всё же изучить инструмент врага. Казалось, она бесконечная. Высотой шесть метров. Начиналась с глубины девять метров и тянулась к берегу. Длина — 200 метров. Двигаться возле неё нужно было очень осторожно, почти как сапёру на минном поле. Позже я понял, что передо мной «ахана», сеть для ловли осетровых. Такие изредка, но еще встречаются в низовьях Волги. Здесь она не случайна, её тут специально выставили, между двумя подводными грядами, идущими вдоль берега и создающими естественный канал для прохода рыбы, - поведал Павел Антонов.Во время изучения сетей Павел обнаружил в них живого рака.- Это был великолепный экземпляр длиннопалого каспийского рака. Весь в шипах и колючках он безнадёжно застрял в ловушке. Как ни жаль, спасать его с риском самому остаться в сети — никто не будет. Но я рискнул. Главное, что я думал в момент его спасения - «не попасться самому». Для того, чтобы его спасти, пришлось нырнуть несколько раз. Я боялся, что с каждым разом он запутывается ещё больше. На пятый или шестой нырок удалось его освободить, - рассказал Павел Антонов.На этом приключения подводного охотника не закончились. За день ныряний он освободил около десяти раков.- В заключение хотелось бы сказать, чтобы все, кто приходит к морю — относились к нему по-человечески и были более бережны с ним, - подытожил Павел Антонов.