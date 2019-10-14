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ЛАДА.kz » Экология

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 17:12

Просмотров: 1553

Подводного охотника из России возмутили браконьерские сети в Каспии

Тренера по подводной охоте и спортивной подводной стрельбе Павла Антонова пригласили на Каспий актауские ныряльщики из федерации спортивно-подводного рыболовства Мангистауской области. Свои впечатления от погружения в Каспийское море Павел Антонов выразил в снятом им видеоролике.

Скриншот видеоматериала
Главный тренер сборной России по подводной охоте Павел Антонов приезжал на Каспий в сентябре этого года. Ныряльщики из Федерации спортивно-подводного рыболовства Мангистауской области вывезли российского охотника за 100 километров от Актау поохотиться в Каспийском море.

- Человек достаточно титулованный, уважаемый всеми, кто занимается подобным видом деятельности. Впечатление от Каспия ему омрачило наличие браконьерских сетей на глубине, - рассказал Максим Шамбалов, представитель областной федерации.

Сам Павел Антонов выразился о Каспийском море, как о культовом месте. По его словам, берег Каспия — отличное место для встречи с друзьями.

- Мой ученик Алексей Насенков и его сподвижники устроили настоящую джип-вылазку в живописное место. Несмотря на безлюдность — нужно быть осторожным. Главную опасность на море представляют браконьеры, которые в охоте за наживой готовы рискнуть не только своими жизнями, поэтому без сигнального буя мы даже в степь не выходим, - сказал Павел Антонов.

По словам россиянина, в Каспии ныряется легко и свободно.

- С каждым нырком я уходил всё глубже и видел рыбу крупнее. Ничего, как говорится, не предвещало беды. Казалось бы, ещё 10-15 нырков, и на меня будет выходить 20-килограммовые особи рыбы. Однако, все мои светлые мысли были грубо прерваны. Я увидел браконьерскую сеть, - поделился Павел Антонов.

Как подчеркнул гость, сеть — смертельно опасная ловушка для ныряльщика. Размах сети поразил Павла Антонова.

- Резко захотелось свалить с этого места. Успокоившись, решил всё же изучить инструмент врага. Казалось, она бесконечная. Высотой шесть метров. Начиналась с глубины девять метров и тянулась к берегу. Длина — 200 метров. Двигаться возле неё нужно было очень осторожно, почти как сапёру на минном поле. Позже я понял, что передо мной «ахана», сеть для ловли осетровых. Такие изредка, но еще встречаются в низовьях Волги. Здесь она не случайна, её тут специально выставили, между двумя подводными грядами, идущими вдоль берега и создающими естественный канал для прохода рыбы, - поведал Павел Антонов.

Во время изучения сетей Павел обнаружил в них живого рака.

- Это был великолепный экземпляр длиннопалого каспийского рака. Весь в шипах и колючках он безнадёжно застрял в ловушке. Как ни жаль, спасать его с риском самому остаться в сети — никто не будет. Но я рискнул. Главное, что я думал в момент его спасения - «не попасться самому». Для того, чтобы его спасти, пришлось нырнуть несколько раз. Я боялся, что с каждым разом он запутывается ещё больше. На пятый или шестой нырок удалось его освободить, - рассказал Павел Антонов.

На этом приключения подводного охотника не закончились. За день ныряний он освободил около десяти раков.

- В заключение хотелось бы сказать, чтобы все, кто приходит к морю — относились к нему по-человечески и были более бережны с ним, - подытожил Павел Антонов.

Павел Антонов - обладатель самой большой в России коллекции призов за «Самую крупную рыбу». С 2004 года - главный тренер сборной России по подводной охоте. Он также является чемпионом России по спортивной подводной стрельбе. В 2000 году на открытом чемпионате России установил мировой рекорд в упражнении «Точность», который не побит до сих пор.




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Комментарии ( 6 )

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master_kz (Посетители) Сегодня, 19:52
Цитата: нашевсе
Разве разрешено синтетические сети ставить?

сверху нагадили, теперь принялись за низ
 
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Князь (Посетители) Сегодня, 19:46
Есть сетивики люди адекватные которых знаю и уважаю,но основная масса дураки,ставят не учитывая погоды бросают не думают вообще.Акшикур Тельман,Кзызозен и Форт запутаны сетями в городе ставят нагло,в городе бегают с сетями китайскими и пытаются поймать на меляках хорошо хоть не бросают жаба их давит,но рыбу шугают,а рыбохрана спит или дуру гоняет по своим кулацким делам не видел их на берегу пять лет деньги свои даром получают кровососы.
 
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Барабашка (Посетители) Сегодня, 19:23
Такое чувство,будто посмотрел документальное кино советских времен.
 
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  • Максим Шамбалов
 нашевсе (Посетители) Сегодня, 18:28
Разве разрешено синтетические сети ставить?
 
-1
  • Максим Шамбалов
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Gen Oxy
 Ohotnik (Посетители) Сегодня, 18:04
Ну, на аханы эти сети не сильно похожи. Тем более, на осетров, обычно, ставят не около берега сети а в 10 и более километров от него и не 200 метров, а километры. Ни кто не смог предположить, что это рыбаки, имеющие лицензию, поставили сеть на частиковую рыбу? Элементарно пропиарился Павел. И пусть на мою голову посыпятся куча дизлайков, рыбу кушать надо, а значит кто-то ее должен ловить и поставлять в магазины.
 
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  • Максим Шамбалов
 Tvoy.Drug (Посетители) Сегодня, 18:02
Настоящий мужчина !!! bravo
 
 

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