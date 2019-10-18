Солнечная погода ожидает жителей Актау в выходные дни

Фото Рашида Исмагилова
По данным gismeteo.kz, 18 октября в Актау будет солнечная погода. Температура воздуха составит +21°С днём, ночью +17°С. Ветер 5-11 м/с.
В субботу, 19 октября, средняя температура воздуха в Актау составит +20°С, ночью +17°С. Ветер 6-7 м/с.
Солнечная погода жителей Актау ожидает и в воскресенье, 20 октября. Температура воздуха днём составит +22°С, ночью +17°С. Ветер 7-11 м/с.
В пятницу, 18 октября, по данным rp5.kz, ожидается небольшая облачность. Температура воздуха днём составит +19°С, ночью +14°С. Ветер 2-10 м/с.
В субботу, 19 октября, синоптики прогнозируют солнечную погоду в Актау. Средняя температура воздуха днем составит +18°С, ночью +14°С. Ветер 1-3 м/с.
В воскресенье, 20 октября, жителей Актау ожидает также ясная погода. Температура воздуха днём составит +22°С, ночью +15°С. Ветер 3-9 м/с.
Видео можно скачать здесь.
В субботу, 19 октября, средняя температура воздуха в Актау составит +20°С, ночью +17°С. Ветер 6-7 м/с.
Солнечная погода жителей Актау ожидает и в воскресенье, 20 октября. Температура воздуха днём составит +22°С, ночью +17°С. Ветер 7-11 м/с.
В пятницу, 18 октября, по данным rp5.kz, ожидается небольшая облачность. Температура воздуха днём составит +19°С, ночью +14°С. Ветер 2-10 м/с.
В субботу, 19 октября, синоптики прогнозируют солнечную погоду в Актау. Средняя температура воздуха днем составит +18°С, ночью +14°С. Ветер 1-3 м/с.
В воскресенье, 20 октября, жителей Актау ожидает также ясная погода. Температура воздуха днём составит +22°С, ночью +15°С. Ветер 3-9 м/с.
Видео можно скачать здесь.
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