В Мангистау на месторождении Жетыбай произошел порыв нефтепровода

Разлив нефти. Фото предоставлено департаментом экологии

Авария произошла 16 октября в 16:40 по местному времени на объекте цеха подготовки и перекачки нефти при заготовке отверстий под опоры ограждения производственного управления «Жетыбаймунайгаз».



- Авария привела к разливу нефти площадью 210 квадратных метров. Согласно договору между ТОО «Oil Constraction Company» и ТОО «Aza Group», последний выполняет работы по заменам ограждений протяженностью более 2 километроа. Наши сотрудники выехали на место происшествия, отобрали образцы пробы загрязненного грунта. В отношении ТОО «Aza Group» начата внеплановая проверка, - проинформировали в департаменте экологии.