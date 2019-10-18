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ЛАДА.kz » Экология

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 15:33

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В Мангистау на месторождении Жетыбай произошел порыв нефтепровода

На месторождении Жетыбай при заготовке отверстий под опоры ограждения 16 октября произошел порыв нефтепровода. Экологами взяты образцы загрязненного грунта. Начата внеплановая проверка в отношении компании, выполняющей работы по установке ограждения. Об этом сообщили в департаменте экологии Мангистауской области.

Разлив нефти. Фото предоставлено департаментом экологии
Авария произошла 16 октября в 16:40 по местному времени на объекте цеха подготовки и перекачки нефти при заготовке отверстий под опоры ограждения производственного управления «Жетыбаймунайгаз».

- Авария привела к разливу нефти площадью 210 квадратных метров. Согласно договору между ТОО «Oil Constraction Company» и ТОО «Aza Group», последний выполняет работы по заменам ограждений протяженностью более 2 километроа. Наши сотрудники выехали на место происшествия, отобрали образцы пробы загрязненного грунта. В отношении ТОО «Aza Group» начата внеплановая проверка, - проинформировали в департаменте экологии.



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