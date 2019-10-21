Землетрясение зафиксировали в Каспийском море

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Землетрясение, по сообщению (НАНА), зафиксировано 21 октября в 11:57 по местному времени.
Эпицентр подземного толчка находился на глубине 62 километров.
Координаты гипоцентра 40°71′ северной широты, 51°69′ восточной долготы.
Землетрясение произошло примерно в 323 километрах от Актау.
Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Эпицентр подземного толчка находился на глубине 62 километров.
Координаты гипоцентра 40°71′ северной широты, 51°69′ восточной долготы.
Землетрясение произошло примерно в 323 километрах от Актау.
Информации о пострадавших и разрушениях нет.
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