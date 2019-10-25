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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 07:15

Просмотров: 143

Солнечная погода ожидает жителей Актау в выходные дни

Днём 25 октября столбики термометров поднимутся до отметки +19°С.

Фото из архива
По данным gismeteo.kz, 25 октября в Актау будет малооблачная погода. Температура воздуха составит +19°С днём, ночью +16°С. Ветер 7-9 м/с.

В субботу, 26 октября, средняя температура воздуха в Актау составит +19°С, ночью +16°С. Ветер 7-9 м/с.

Солнечная погода ожидает жителей Актау в выходные дни


Солнечная погода жителей Актау ожидает и в воскресенье, 27 октября. Температура воздуха днём составит +19°С, ночью +15°С. Ветер 4-7 м/с.

В пятницу, 25 октября, по данным rp5.kz, ожидается ясная погода. Температура воздуха днём составит +22°С, ночью +14°С. Ветер 2-4 м/с.

В субботу, 26 октября, синоптики прогнозируют небольшую облачность в Актау. Средняя температура воздуха днем составит +22°С, ночью +13°С. Ветер 3-7 м/с.

Солнечная погода ожидает жителей Актау в выходные дни


В воскресенье, 27 октября, жителей Актау ожидает также ясная погода. Температура воздуха днём составит +20°С, ночью +12°С. Ветер 2-4 м/с.



Видео можно скачать здесь.



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