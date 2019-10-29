Синоптики прогнозируют понижение температуры в Актау

Фото Рашида Исмагилова
По данным gismeteo.kz, 29 октября синоптики прогнозируют малооблачную погоду в Актау. Возможен дождь с грозой. Температура воздуха днём составит +18°С, ночью +16°С. Ветер 4-10 м/с.
В среду, 30 октября, в Актау утром будет малооблачно. Средняя температура воздуха днём составит +16°С, ночью +14°С. Ветер 5-9 м/с.
В четверг, 31 октября, по прогнозам синоптиков, в Актау будет пасмурно и ожидается дождь. Средняя температура воздуха днём составит +12°С, ночью +9°С. Ветер 9-12 м/с.
По данным rp5.kz, 29 октября утром будет ясно, после обеда возможен дождь. Температура воздуха составит +20°С днём, ночью +13°С. Ветер 5-10 м/с.
В среду, 30 октября, в Актау, по прогнозам синоптиков, будет малооблачная погода. Температура воздуха днём составит +16°С, ночью +12°С. Ветер 5-11 м/с.
Переменная облачность ожидается в Актау в четверг, 31 октября. Температура воздуха составит +12°С, ночью +7°С. Ветер 5-12 м/с.
Видео скачать можно здесь.
В среду, 30 октября, в Актау утром будет малооблачно. Средняя температура воздуха днём составит +16°С, ночью +14°С. Ветер 5-9 м/с.
В четверг, 31 октября, по прогнозам синоптиков, в Актау будет пасмурно и ожидается дождь. Средняя температура воздуха днём составит +12°С, ночью +9°С. Ветер 9-12 м/с.
По данным rp5.kz, 29 октября утром будет ясно, после обеда возможен дождь. Температура воздуха составит +20°С днём, ночью +13°С. Ветер 5-10 м/с.
В среду, 30 октября, в Актау, по прогнозам синоптиков, будет малооблачная погода. Температура воздуха днём составит +16°С, ночью +12°С. Ветер 5-11 м/с.
Переменная облачность ожидается в Актау в четверг, 31 октября. Температура воздуха составит +12°С, ночью +7°С. Ветер 5-12 м/с.
Видео скачать можно здесь.
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