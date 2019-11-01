Пасмурную погоду прогнозируют синоптики в выходные дни в Актау

Фото Рашида Исмагилова
По данным gismeteo.kz, 1 ноября в Актау будет пасмурно. По прогнозам синоптиков, будет дождь. Температура воздуха днем составит +10°С, ночью опустится до +9°С. Ветер 8-11 м/с.
В субботу, 2 ноября, в Актау будут вновь пасмурная погода и дождь. Температура воздуха днем составит +7°С, ночью +4°С. Ветер 14-17 м/с.
В воскресенье, 3 ноября, по прогнозам синоптиков, будет облачная погода. Днем возможен дождь. Температура воздуха днём составит +7°С, ночью +3°С. Ветер 8-11 м/с.
В пятницу, 1 ноября, по данным rp5.kz, ожидается значительная облачность и ливневый дождь. Температура воздуха составит +10°С, ночью +4°С. Ветер 4-13 м/с.
В субботу, 2 ноября, синоптики прогнозируют ливневый дождь. Температура воздуха составит +8°С, ночью +2°С. Ветер 7-15 м/с.
В воскресенье, 3 ноября, по прогнозам синоптиков, в Актау будет малооблачная погода. Температура воздуха днём составит +10°С, ночью +5°С. Ветер 4-14 м/с.
Видео можно скачать здесь.
В субботу, 2 ноября, в Актау будут вновь пасмурная погода и дождь. Температура воздуха днем составит +7°С, ночью +4°С. Ветер 14-17 м/с.
В воскресенье, 3 ноября, по прогнозам синоптиков, будет облачная погода. Днем возможен дождь. Температура воздуха днём составит +7°С, ночью +3°С. Ветер 8-11 м/с.
В пятницу, 1 ноября, по данным rp5.kz, ожидается значительная облачность и ливневый дождь. Температура воздуха составит +10°С, ночью +4°С. Ветер 4-13 м/с.
В субботу, 2 ноября, синоптики прогнозируют ливневый дождь. Температура воздуха составит +8°С, ночью +2°С. Ветер 7-15 м/с.
В воскресенье, 3 ноября, по прогнозам синоптиков, в Актау будет малооблачная погода. Температура воздуха днём составит +10°С, ночью +5°С. Ветер 4-14 м/с.
Видео можно скачать здесь.
Оставьте свой комментарий первым.