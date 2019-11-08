Землетрясение произошло в 360 километрах от Актау

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Землетрясение, по сообщению (НАНА), зафиксировано 7 ноября.
Эпицентр подземного толчка находился на глубине 24-х километров.
Землетрясение произошло примерно в 360 километрах от Актау. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Координаты гипоцентра 40°45′ северной широты, 51°89′ восточной долготы.
Эпицентр подземного толчка находился на глубине 24-х километров.
Землетрясение произошло примерно в 360 километрах от Актау. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Координаты гипоцентра 40°45′ северной широты, 51°89′ восточной долготы.
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