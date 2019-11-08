Землетрясение произошло в 360 километрах от Актау





Землетрясение, по сообщению (НАНА), зафиксировано 7 ноября.Эпицентр подземного толчка находился на глубине 24-х километров.Землетрясение произошло примерно в 360 километрах от Актау. Информации о пострадавших и разрушениях нет.Координаты гипоцентра 40°45′ северной широты, 51°89′ восточной долготы.