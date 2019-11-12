О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики

Фото из архива Lada.kz
По данным gismeteo.kz, 12 ноября в Актау будет ясно. Температура воздуха составит +14°С днём, ночью +11°С. Ветер 7-11 м/с.
В среду, 13 ноября, в Актау будет облачно. Температура воздуха составит +13°С днем, ночью +10°С. Ветер 5-11 м/с.
В четверг, 14 ноября, по прогнозам синоптиков, в Актау будет пасмурно. Температура воздуха днём составит +9°С, ночью +6°С. Ветер 9-13 м/с.
Во вторник, 12 ноября, по данным rp5.kz, ожидается малооблачная погода. Температура воздуха днём составит +15°С, ночью +8°С. Ветер 3-11 м/с.
В среду, 13 ноября, синоптики прогнозируют облачную погоду. Температура воздуха утром составит +15°С, ночью +7°С. Ветер 3-10 м/с.
В четверг, 14 ноября, температура воздуха днём составит +10°С, ночью +4°С. Ветер 5-11 м/с.
Видео можно скачать здесь.
В среду, 13 ноября, в Актау будет облачно. Температура воздуха составит +13°С днем, ночью +10°С. Ветер 5-11 м/с.
В четверг, 14 ноября, по прогнозам синоптиков, в Актау будет пасмурно. Температура воздуха днём составит +9°С, ночью +6°С. Ветер 9-13 м/с.
Во вторник, 12 ноября, по данным rp5.kz, ожидается малооблачная погода. Температура воздуха днём составит +15°С, ночью +8°С. Ветер 3-11 м/с.
В среду, 13 ноября, синоптики прогнозируют облачную погоду. Температура воздуха утром составит +15°С, ночью +7°С. Ветер 3-10 м/с.
В четверг, 14 ноября, температура воздуха днём составит +10°С, ночью +4°С. Ветер 5-11 м/с.
Видео можно скачать здесь.
Оставьте свой комментарий первым.