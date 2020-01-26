Землетрясение зафиксировано в Каспии

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Землетрясение зарегистрировано 26 января в 04:43 по местному времени.
Координаты эпицентра 39°27′0″ северной широты, 51°29′24″ восточной долготы.
Координаты эпицентра 39°27′0″ северной широты, 51°29′24″ восточной долготы.
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Воскресенье, 26 Января
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