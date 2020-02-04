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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:45

Просмотров: 1145

Снегири прилетели в Актау

Житель Актау видео под названием «Снегири прилетели» выложил на канале «Meragon» в YouTube.

Иллюстрация к материалу
Автор видеоролика сообщил, что ему удалось запечатлеть снегирей вчера, 3 февраля, на территории «МАЭК-Казатомпром».

- Сколько живу в Актау, но таких птичек впервые увидел. Я уверен, что это - снегири, - рассказал автор видео.



Биолог Адильбек Козыбаков отметил, что снегирь - не совсем обычная птица для наших пустынных краёв, но случайные залёты бывают в любое время года.

- Подобные случаи бывали раньше. Дело в том, что Актау, как и всё восточное побережье Каспия, находится на пути сезонных миграций перелётных птиц, поэтому ввиду различных причин птицы могут «теряться» иногда, - сказал Адильбек Козыбаков, председатель совета региональной ассоциации НПО Западного Казахстана «Табиги орта», член координационного комитета Рамсарской региональной инициативы Центральной Азии.

Для справки:

Снеги́рь— певчая птица рода снегирей (Pyrrhula), семейства вьюрковых.

Птица мелких размеров, чуть больше воробья. Голова сверху, вокруг клюва и глаз — чёрные. Маховые и рулевые перья тоже чёрные, с синим металлическим отливом. Поясница и подхвостье — белые. Спина, плечи и зашеек у самца серые. Щёки, шея снизу, брюхо и бока — красные. Тон и интенсивность окраски нижней стороны тела зависит от подвидовой принадлежности и индивидуальных особенностей. Зашеек и плечи самки серые. Спина буровато-коричневая. Щёки, шея снизу, живот и бока — серо-коричневые. Оперение птенцов преимущественно охристо-коричневого цвета. «Чёрной шапочки», как у взрослых особей, на голове у птенцов нет.

Снегирь живёт в лесах с густым подлеском, также его можно встретить в садах и парках городов (особенно во время кочёвок). Летом птица обитает как в густых лесах, так и в редколесьях, но заметить её удаётся редко. Зимой стаи снегирей очень хорошо различимы, как и отдельные птички на безлиственных деревьях парка на белоснежном фоне. У самцов снегирей грудка розовато-красного цвета, у самок — буровато-серого. Снегирь относится к преимущественно осёдлым птицам, полностью откочёвывает на зиму только из северной тайги, на кочёвках встречается до Средней Азии и Восточного Китая.



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Комментарии ( 3 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 19:43
Suvorov30,
Снегири – не гири
канарейки - не рейки

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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Suvorov30 (Посетители) Сегодня, 18:38
ИВАНУШКИ INTERNATIONAL

Музыка — Игорь Матвиенко (не лучшая из его работ, но и не плохая)
Слова — Константин Арсенев (действительно - слова. Назову я их стихами - закидаете камнями))))

СНЕГИРИ - НЕ ГИРИ

«Снегири – не гири: улетят и не поймаешь»,
Барс*** – не с***, ты же знаешь, ты же знаешь,
Яворы - не воры, не вини ты их в пропаже.
Брокколи – не Коли и не люди в общем даже.
Дедушки – не душки. Их порой характер скверный,
Иволги – не «волги», меньше в сотни раз, наверно,
«Жигули» - не гули, хоть и так же неуклюжи,
Константин Арсенев – молодец! Остряк, к тому же.
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 18:09
Снегири несут зиму, а то мы тут расслабились. uhmylka
 
 

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