Снегири прилетели в Актау

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Автор видеоролика сообщил, что ему удалось запечатлеть снегирей вчера, 3 февраля, на территории «МАЭК-Казатомпром».
- Сколько живу в Актау, но таких птичек впервые увидел. Я уверен, что это - снегири, - рассказал автор видео.
Биолог Адильбек Козыбаков отметил, что снегирь - не совсем обычная птица для наших пустынных краёв, но случайные залёты бывают в любое время года.
- Подобные случаи бывали раньше. Дело в том, что Актау, как и всё восточное побережье Каспия, находится на пути сезонных миграций перелётных птиц, поэтому ввиду различных причин птицы могут «теряться» иногда, - сказал Адильбек Козыбаков, председатель совета региональной ассоциации НПО Западного Казахстана «Табиги орта», член координационного комитета Рамсарской региональной инициативы Центральной Азии.
Для справки:
Снеги́рь— певчая птица рода снегирей (Pyrrhula), семейства вьюрковых.
Птица мелких размеров, чуть больше воробья. Голова сверху, вокруг клюва и глаз — чёрные. Маховые и рулевые перья тоже чёрные, с синим металлическим отливом. Поясница и подхвостье — белые. Спина, плечи и зашеек у самца серые. Щёки, шея снизу, брюхо и бока — красные. Тон и интенсивность окраски нижней стороны тела зависит от подвидовой принадлежности и индивидуальных особенностей. Зашеек и плечи самки серые. Спина буровато-коричневая. Щёки, шея снизу, живот и бока — серо-коричневые. Оперение птенцов преимущественно охристо-коричневого цвета. «Чёрной шапочки», как у взрослых особей, на голове у птенцов нет.
Снегирь живёт в лесах с густым подлеском, также его можно встретить в садах и парках городов (особенно во время кочёвок). Летом птица обитает как в густых лесах, так и в редколесьях, но заметить её удаётся редко. Зимой стаи снегирей очень хорошо различимы, как и отдельные птички на безлиственных деревьях парка на белоснежном фоне. У самцов снегирей грудка розовато-красного цвета, у самок — буровато-серого. Снегирь относится к преимущественно осёдлым птицам, полностью откочёвывает на зиму только из северной тайги, на кочёвках встречается до Средней Азии и Восточного Китая.
- Сколько живу в Актау, но таких птичек впервые увидел. Я уверен, что это - снегири, - рассказал автор видео.
Биолог Адильбек Козыбаков отметил, что снегирь - не совсем обычная птица для наших пустынных краёв, но случайные залёты бывают в любое время года.
- Подобные случаи бывали раньше. Дело в том, что Актау, как и всё восточное побережье Каспия, находится на пути сезонных миграций перелётных птиц, поэтому ввиду различных причин птицы могут «теряться» иногда, - сказал Адильбек Козыбаков, председатель совета региональной ассоциации НПО Западного Казахстана «Табиги орта», член координационного комитета Рамсарской региональной инициативы Центральной Азии.
Для справки:
Снеги́рь— певчая птица рода снегирей (Pyrrhula), семейства вьюрковых.
Птица мелких размеров, чуть больше воробья. Голова сверху, вокруг клюва и глаз — чёрные. Маховые и рулевые перья тоже чёрные, с синим металлическим отливом. Поясница и подхвостье — белые. Спина, плечи и зашеек у самца серые. Щёки, шея снизу, брюхо и бока — красные. Тон и интенсивность окраски нижней стороны тела зависит от подвидовой принадлежности и индивидуальных особенностей. Зашеек и плечи самки серые. Спина буровато-коричневая. Щёки, шея снизу, живот и бока — серо-коричневые. Оперение птенцов преимущественно охристо-коричневого цвета. «Чёрной шапочки», как у взрослых особей, на голове у птенцов нет.
Снегирь живёт в лесах с густым подлеском, также его можно встретить в садах и парках городов (особенно во время кочёвок). Летом птица обитает как в густых лесах, так и в редколесьях, но заметить её удаётся редко. Зимой стаи снегирей очень хорошо различимы, как и отдельные птички на безлиственных деревьях парка на белоснежном фоне. У самцов снегирей грудка розовато-красного цвета, у самок — буровато-серого. Снегирь относится к преимущественно осёдлым птицам, полностью откочёвывает на зиму только из северной тайги, на кочёвках встречается до Средней Азии и Восточного Китая.