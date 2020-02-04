Снегири прилетели в Актау

Автор видеоролика сообщил, что ему удалось запечатлеть снегирей вчера, 3 февраля, на территории «МАЭК-Казатомпром».- Сколько живу в Актау, но таких птичек впервые увидел. Я уверен, что это - снегири, - рассказал автор видео.Биолог Адильбек Козыбаков отметил, что снегирь - не совсем обычная птица для наших пустынных краёв, но случайные залёты бывают в любое время года.- Подобные случаи бывали раньше. Дело в том, что Актау, как и всё восточное побережье Каспия, находится на пути сезонных миграций перелётных птиц, поэтому ввиду различных причин птицы могут «теряться» иногда, - сказал Адильбек Козыбаков, председатель совета региональной ассоциации НПО Западного Казахстана «Табиги орта», член координационного комитета Рамсарской региональной инициативы Центральной Азии.Снеги́рь— певчая птица рода снегирей (Pyrrhula), семейства вьюрковых.Птица мелких размеров, чуть больше воробья. Голова сверху, вокруг клюва и глаз — чёрные. Маховые и рулевые перья тоже чёрные, с синим металлическим отливом. Поясница и подхвостье — белые. Спина, плечи и зашеек у самца серые. Щёки, шея снизу, брюхо и бока — красные. Тон и интенсивность окраски нижней стороны тела зависит от подвидовой принадлежности и индивидуальных особенностей. Зашеек и плечи самки серые. Спина буровато-коричневая. Щёки, шея снизу, живот и бока — серо-коричневые. Оперение птенцов преимущественно охристо-коричневого цвета. «Чёрной шапочки», как у взрослых особей, на голове у птенцов нет.Снегирь живёт в лесах с густым подлеском, также его можно встретить в садах и парках городов (особенно во время кочёвок). Летом птица обитает как в густых лесах, так и в редколесьях, но заметить её удаётся редко. Зимой стаи снегирей очень хорошо различимы, как и отдельные птички на безлиственных деревьях парка на белоснежном фоне. У самцов снегирей грудка розовато-красного цвета, у самок — буровато-серого. Снегирь относится к преимущественно осёдлым птицам, полностью откочёвывает на зиму только из северной тайги, на кочёвках встречается до Средней Азии и Восточного Китая.