«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 05 Февраля
+7...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 379.53 KZT
  • €1 = 419.53 KZT
  • 1 RUB = 6 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Экология

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 10:37

Просмотров: 371

Посла по экологии от Мангистауской области выбрали в Нур-Султане

В Нур-Султане состоялся первый республиканский экологический слёт общественников, активистов и волонтеров страны, а также представителей государственных структур и международных организаций. Послом экологии от Мангистауской области стал Адильбек Козыбаков.

Фото из социальных сетей
Экологический слёт прошел под председательством министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзума Мирзагалиева.

От Мангистауской области в нем принял участие биолог и независимый эколог Адильбек Козыбаков, он же – председатель совета региональной ассоциации неправительственной организации (НПО) Западного Казахстана «Табиги орта», председатель Мангистауского филиала Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК), а также член координационного комитета Рамсарской региональной инициативы Центральной Азии.

Как отметил Адильбек Козыбаков, республиканский экологический слёт призван обозначить роль гражданских инициатив и волонтеров в изменении экологического сознания населения.

- Все мы знаем, что проблема взаимодействия человека и природы стала острой и приняла огромные масштабы. Как подчеркнул Магзум Мирзагалиев, человечество не выживет без изменения экологического сознания. Одним словом, слет эко-активистов страны должен дать старт реализации совместных экологических проектов во всех регионах страны, - пояснил Адильбек Козыбаков.

Экологических амбассадоров определили по каждому из регионов Казахстана.

- Основная наша задача – координировать и продвигать экологические инициативы от низов к верхам, то есть быть звеном, связующим отдельных экологически активных граждан, ученых и НПО с государственными органами. Эта роль для меня не нова, так как экологическую активность с позиции гражданина и представителя НПО проявляю с 2003 года, когда возглавил общественное объединение «Мангистауская экологическая инициатива». Все это время работаю в тесном контакте с нашими госорганами. Конечно, не всегда мы находили общий язык, случались и недоразумения, однако в конце концов находили взаимопонимание в решении тех или иных вопросов, - рассказал экологический посол Мангистау.

На собрании эко-активистов в основном рассматривались проблемы сортировки мусора, а также обсуждалась роль экологического воспитания в недопущении экологических проблем.

- Моему профессиональному направлению – сохранению биоразнообразия – было уделено внимание в меньшей степени. Однако я все же вручил лично в руки министру письмо с предложениями от нашей ассоциации «Табиги орта» по вопросам сохранения биоразнообразия. По итогам встречи было решено создать Telegram-канал в качестве информационной диалоговой площадки для эко-амбассадоров, - подытожил Адильбек Козыбаков.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
zhanino (Посетители) Сегодня, 11:21
а откуда этот чел взялся, до этого не слышно было про него, опять своих, кто то продвигает? который будет все время поддакивать
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
уехавший (Посетители) Сегодня, 10:50
И куда же пошлют этого посла? мангистау и экология не совместимые слова. Что стало с проектом по сбору лампочек? Ничего, деньги каждый меся им отчисляют а сбор не идет, раньше хоть вид делали что собирают, а государству пофиг на контроль, главное деньги выделяю на экологию а как это все реализовывается и работает ли, Пофиг!!!!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика