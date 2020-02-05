Посла по экологии от Мангистауской области выбрали в Нур-Султане

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Экологический слёт прошел под председательством министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзума Мирзагалиева.



От Мангистауской области в нем принял участие биолог и независимый эколог Адильбек Козыбаков, он же – председатель совета региональной ассоциации неправительственной организации (НПО) Западного Казахстана «Табиги орта», председатель Мангистауского филиала Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК), а также член координационного комитета Рамсарской региональной инициативы Центральной Азии.



Как отметил Адильбек Козыбаков, республиканский экологический слёт призван обозначить роль гражданских инициатив и волонтеров в изменении экологического сознания населения.



- Все мы знаем, что проблема взаимодействия человека и природы стала острой и приняла огромные масштабы. Как подчеркнул Магзум Мирзагалиев, человечество не выживет без изменения экологического сознания. Одним словом, слет эко-активистов страны должен дать старт реализации совместных экологических проектов во всех регионах страны, - пояснил Адильбек Козыбаков.



Экологических амбассадоров определили по каждому из регионов Казахстана.



- Основная наша задача – координировать и продвигать экологические инициативы от низов к верхам, то есть быть звеном, связующим отдельных экологически активных граждан, ученых и НПО с государственными органами. Эта роль для меня не нова, так как экологическую активность с позиции гражданина и представителя НПО проявляю с 2003 года, когда возглавил общественное объединение «Мангистауская экологическая инициатива». Все это время работаю в тесном контакте с нашими госорганами. Конечно, не всегда мы находили общий язык, случались и недоразумения, однако в конце концов находили взаимопонимание в решении тех или иных вопросов, - рассказал экологический посол Мангистау.



На собрании эко-активистов в основном рассматривались проблемы сортировки мусора, а также обсуждалась роль экологического воспитания в недопущении экологических проблем.



- Моему профессиональному направлению – сохранению биоразнообразия – было уделено внимание в меньшей степени. Однако я все же вручил лично в руки министру письмо с предложениями от нашей ассоциации «Табиги орта» по вопросам сохранения биоразнообразия. По итогам встречи было решено создать Telegram-канал в качестве информационной диалоговой площадки для эко-амбассадоров, - подытожил Адильбек Козыбаков.