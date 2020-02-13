Гидрологи из Актау объяснили понижение уровня воды в Каспийском море

- Данный уровень держится уже много лет. Средняя глубина достигает здесь всего шесть метров. Это естественный процесс, который связан с обмелением рек Урал и Волга, - отметили в Мангистауском областном филиале РГП «Казгидромет».

По информации сайта РГП «Казгидромет» , в северной части Каспийского моря, по оперативным данным морских станций и постов «Казгидромета»: Пешной, Жанбай, Кулалы остров и МГ Тюлений остров («Росгидромет»), среднее значение уровня моря соответствовало отметке минус 28,16 метра.По оперативным данным морских станций и постов «Казгидромета»: Форт-Шевченко, Актау, Фетисово и «Росгидромета» (МГ Махачкала), среднее значение уровня Каспийского моря в его глубоководной части соответствовало отметке минус 28,27 метра, максимальное - минус 28,01 метра, минимальное - минус 28,77 метра.В Мангистауском областном филиале РГП «Казгидромет» объяснили, что в северной части Каспийского моря в основном преобладает мелководье.