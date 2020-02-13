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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:13

Просмотров: 898

Гидрологи из Актау объяснили понижение уровня воды в Каспийском море

Снимок северной части Каспийского моря, сделанный из космоса, где видно понижение уровня воды, прокомментировали в Мангистауском областном филиале РГП «Казгидромет».

Google maps
По информации сайта РГП «Казгидромет», в северной части Каспийского моря, по оперативным данным морских станций и постов «Казгидромета»: Пешной, Жанбай, Кулалы остров и МГ Тюлений остров («Росгидромет»), среднее значение уровня моря соответствовало отметке минус 28,16 метра.

По оперативным данным морских станций и постов «Казгидромета»: Форт-Шевченко, Актау, Фетисово и «Росгидромета» (МГ Махачкала), среднее значение уровня Каспийского моря в его глубоководной части соответствовало отметке минус 28,27 метра, максимальное - минус 28,01 метра, минимальное - минус 28,77 метра.

В Мангистауском областном филиале РГП «Казгидромет» объяснили, что в северной части Каспийского моря в основном преобладает мелководье.

- Данный уровень держится уже много лет. Средняя глубина достигает здесь всего шесть метров. Это естественный процесс, который связан с обмелением рек Урал и Волга, - отметили в Мангистауском областном филиале РГП «Казгидромет».



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Комментарии ( 2 )

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  • Feniks
  • Pinochet
  • vaterloo
 leo529 (Посетители) Сегодня, 15:55
Спросите об этом любого старожила, и никакие ученые не нужны :)
 
-1
  • leo529
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Feniks
  • vaterloo
 kazakhstan362 (Посетители) Сегодня, 15:37
Это естественный процесс, который связан с обмелением рек Урал и Волга


Как у них язык поворачивается говорить такое, этот естественный процесс от рук человека!
 
 

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