О погоде в выходные дни в Актау рассказали синоптики

Фото из архива
По информации gismeteo.kz, 14 февраля в Актау ожидается малооблачная погода. Вечером возможен дождь. Температура воздуха днём составит +6°С, ночью +3°С. Ветер 5-11 м/с.
В субботу, 15 февраля, синоптики прогнозируют ясную погоду. Средняя температура воздуха днем составит +6°С, ночью +5°С. Ветер 6-13 м/с.
В воскресенье, 16 февраля, по прогнозам синоптиков, в Актау будет пасмурно. Средняя температура воздуха днём составит +7°С, ночью +2°С. Ветер 9-15 м/с.
По данным rp5.kz, в пятницу, 14 февраля, в Актау ожидается значительная облачность и обложной дождь. Температура воздуха составит +4°С днём, ночью +2°С. Ветер 2-6 м/с.
В субботу, 15 февраля, в Актау будет облачная погода. Температура воздуха днём составит +5°С, ночью +2°С. Ветер 1-6 м/с.
В воскресенье, 16 февраля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Температура воздуха днём составит +64°С, ночью +2°С. Ветер 5-12 м/с.
Видео можно скачать здесь.
В субботу, 15 февраля, синоптики прогнозируют ясную погоду. Средняя температура воздуха днем составит +6°С, ночью +5°С. Ветер 6-13 м/с.
В воскресенье, 16 февраля, по прогнозам синоптиков, в Актау будет пасмурно. Средняя температура воздуха днём составит +7°С, ночью +2°С. Ветер 9-15 м/с.
По данным rp5.kz, в пятницу, 14 февраля, в Актау ожидается значительная облачность и обложной дождь. Температура воздуха составит +4°С днём, ночью +2°С. Ветер 2-6 м/с.
В субботу, 15 февраля, в Актау будет облачная погода. Температура воздуха днём составит +5°С, ночью +2°С. Ветер 1-6 м/с.
В воскресенье, 16 февраля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Температура воздуха днём составит +64°С, ночью +2°С. Ветер 5-12 м/с.
Видео можно скачать здесь.
Оставьте свой комментарий первым.