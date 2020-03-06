Землетрясение произошло в 341 километре от Актау

Скриншот GoogleMaps
Как сообщает Республиканский Центр Сейсмологической Службы при Национальной Академии Наук Азербайджана(НАНА), в акватории Каспия 5 марта в 17:29 был зарегистрирован подземный толчок магнитудой 3.8 балла.
По информации сейсмологической службы, эпицентр подземного толчка находился на глубине 62 км. Землетрясение не ощущалось, жертв и разрушений нет.
Координаты гипоцентра 40.58 N, 51.64 E.
По информации сейсмологической службы, эпицентр подземного толчка находился на глубине 62 км. Землетрясение не ощущалось, жертв и разрушений нет.
Координаты гипоцентра 40.58 N, 51.64 E.
Оставьте свой комментарий первым.