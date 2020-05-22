Уровень воды Каспийского моря снизился на 13 сантиметров

Иллюстрация к материалу
Глава Национального центра изучения и исследования Каспийского моря в Сари Масуме Бани Хашеми рассказала, что уровень воды в Каспийском море в 2019 году снизился примерно на 13 сантиметров по сравнению с 2018 годом.
- Оценка уровня воды в Каспийском море в конце зимы 2019 года показывает, что уровень упал до самого низкого за последние 30 лет, следуя тенденции снижения с 1995 года. Согласно этой оценке, средний уровень воды в этом году снизился на 13 сантиметров по сравнению с 2018 годом, - сказала Бани Хашеми.
Глава Национального центра исследований Каспийского моря отметила, что основной причиной падения стало сокращение притока воды из реки Волга, которая является источником обеспечения около 80 процентов воды, поступающей в Каспийское море.
Бани Хашеми заявила, что повышение средней температуры Каспийского моря на один градус является еще одной причиной снижения уровня воды в море.
По ее словам, экспертное исследование показывает, что в долгосрочной перспективе снижение уровня воды в Каспийском море будет продолжаться из-за изменения климата и испарения воды, хотя и с ежегодными колебаниями.
- Оценка уровня воды в Каспийском море в конце зимы 2019 года показывает, что уровень упал до самого низкого за последние 30 лет, следуя тенденции снижения с 1995 года. Согласно этой оценке, средний уровень воды в этом году снизился на 13 сантиметров по сравнению с 2018 годом, - сказала Бани Хашеми.
Глава Национального центра исследований Каспийского моря отметила, что основной причиной падения стало сокращение притока воды из реки Волга, которая является источником обеспечения около 80 процентов воды, поступающей в Каспийское море.
Бани Хашеми заявила, что повышение средней температуры Каспийского моря на один градус является еще одной причиной снижения уровня воды в море.
По ее словам, экспертное исследование показывает, что в долгосрочной перспективе снижение уровня воды в Каспийском море будет продолжаться из-за изменения климата и испарения воды, хотя и с ежегодными колебаниями.