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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:05

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Уровень воды Каспийского моря снизился на 13 сантиметров

Снижение уровня воды в Каспийском море будет продолжаться. Об этом сообщает информационное агентство «Ирна».

Иллюстрация к материалу
Глава Национального центра изучения и исследования Каспийского моря в Сари Масуме Бани Хашеми рассказала, что уровень воды в Каспийском море в 2019 году снизился примерно на 13 сантиметров по сравнению с 2018 годом.

- Оценка уровня воды в Каспийском море в конце зимы 2019 года показывает, что уровень упал до самого низкого за последние 30 лет, следуя тенденции снижения с 1995 года. Согласно этой оценке, средний уровень воды в этом году снизился на 13 сантиметров по сравнению с 2018 годом, - сказала Бани Хашеми.

Глава Национального центра исследований Каспийского моря отметила, что основной причиной падения стало сокращение притока воды из реки Волга, которая является источником обеспечения около 80 процентов воды, поступающей в Каспийское море.

Бани Хашеми заявила, что повышение средней температуры Каспийского моря на один градус является еще одной причиной снижения уровня воды в море.

По ее словам, экспертное исследование показывает, что в долгосрочной перспективе снижение уровня воды в Каспийском море будет продолжаться из-за изменения климата и испарения воды, хотя и с ежегодными колебаниями.



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Комментарии ( 1 )

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тишка (Посетители) Сегодня, 12:02
не останемся без моря? плюс один что пешком можно будет море перейти и оказаться там, где кто хочет))
 
 

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