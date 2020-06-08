Житель Мангистау сфотографировал птенца степного орла

Фото Вячеслава Никишина
Орленок попал в объектив фотоаппарата вчера, 7 июня.
Вячеслав Никишин, автор фото, не сообщил о геолокации сделанного фото, так как опасается, что степных орлов «посетят» браконьеры.
По словам Вячеслава Никишина, орлов он видел и ранее, но птенца – впервые.
Напомним, в 2015 году сообщалось, что в Мангистау популяция степного орла сократилась на 90 процентов.
Для справки:
Степной орел является малочисленным видом, численность которого продолжает сокращаться почти по всему ареалу. Много птиц, особенно молодых, гибнет на линиях электропередач. Занесён в Красные книги Казахстана и Российской Федерации.
Вячеслав Никишин, автор фото, не сообщил о геолокации сделанного фото, так как опасается, что степных орлов «посетят» браконьеры.
По словам Вячеслава Никишина, орлов он видел и ранее, но птенца – впервые.
Напомним, в 2015 году сообщалось, что в Мангистау популяция степного орла сократилась на 90 процентов.
Для справки:
Степной орел является малочисленным видом, численность которого продолжает сокращаться почти по всему ареалу. Много птиц, особенно молодых, гибнет на линиях электропередач. Занесён в Красные книги Казахстана и Российской Федерации.
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