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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:18

Просмотров: 358

Департамент экологии Мангистау будет судиться с «КазАзотом» из-за сброса производственных сточных вод

Департамент экологии Мангистауской области готовит исковое заявление в суд об исключении сброса производственных сточных вод заводом «КазАзот». Об этом сообщили в ведомстве.

Фото из доступных источников
Экологи Мангистау занялись вопросом сброса сточных вод АО «КазАзот» в канал, соединяющий КОС-1 и Кошкар-Ата.

- По жалобе жителей Актау на едкий запах со стороны сбросного канала, соединяющего КОС-1 и Кошкар-Ата, с июля 2019 года экологи проводят визуальный осмотр местности. Неоднократно отобранные пробы показали значительное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющего вещества – аммиака. Превышение установлено и в атмосферном воздухе. Экологи произвели топографическую съемку территории площадью 20 гектар. Выяснилось, что данный трубопровод, через который сбрасывались сточные воды, принадлежит АО «КазАзот». Хотя согласно проекту труба предназначена исключительно для сброса грунтовых вод. Её протяжённость составляет 7 365 метров до забора завода, - сообщили в ведомстве.

Департаментом было установлено, что сброс производственно-сточных вод осуществлялся в результате внештатных ситуаций на некоторых установках АО «КазАзот».

- По данному факту заведено четыре административных дела. Судебным органом наложены административные взыскания на общую сумму 1 742 029 тенге. Общая сумма ущерба составила 13 837 169 тенге. В настоящее время департамент экологии готовит исковое заявление в суд об исключении сброса производственных сточных вод. Департамент экологии и АО «КазАзот» подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого предусмотрено строительство новой установки. Полная реализация меморандума даст положительный экологический эффект, - сообщили в ведомстве.



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Комментарии ( 1 )

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  • Сергей Владимиров
 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 16:54
Все мы знаем кому принадлежит Казазот. Суд проиграете или же это так на публику. Не верю что вы сможете наложить штраф на него. На месторождениях каждый день горят факелы но никто не обращает внимание. В 1 микр вода гниёт из-за выбросов, где экологи. 2 км пляжа заражена. Невозможно купаться.
 
 

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