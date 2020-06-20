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ЛАДА.kz » Экология

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 23:36

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Показуха. Эколог раскритиковал власти Актау за ситуацию с поливом

Руководитель неправительственного учреждения «Эко Мангистау» Кирилл Осин на своей странице в Facebook возмутился бездействием властей в плане полива зеленых насаждений.

Фото Кирилла Осина
Как считает Кирилл Осин, ситуация с поливом - это фарс и очковтирательство.

- Меня многие спрашивают, почему я молчу, ведь город высыхает. А я по наивности всё верю, что вот-вот всё запустят, всё наладят. В мае прошла встреча общественников, блогеров с представителями городской администрации, где нас заверили, в этом году процесс полива будет лучше. Отказались от посадки новых деревьев, чтобы максимально приложить усилия к спасению имеющегося зеленого фонда. Ежегодное выделение средств на полив и высадку зелёных насаждений, а это около одного миллиарда тенге, привели не к городу-саду, а планомерному высыханию последнего, - сообщил руководитель неправительственного учреждения «Эко Мангистау».


В мае, по словам Кирилла Осина, вдоль дорог активно готовили газоны под засев, все выглядело многообещающим.

Показуха. Эколог раскритиковал власти Актау за ситуацию с поливом

Имитация полива


- Не успели привезти насадки для дождевателей из-за закрытых границ, как звучали обещания, что в конце мая-начале июня все будет работать. Надежда жила и вера тоже. Сколько можно каждый год наступать на одни и те же грабли. И тендер провели заранее, и 250 человек набрали, и активность была, хотелось надеяться на лучшее. Даже пресс-тур организовали для беспокойных и шумных в городе. Но всё это было в мае. Сегодня 20 июня, и деревья вдоль дороги, напротив дома №42 в 5 микрорайоне, полили впервые. И то, это имитация. Капнуть три капли и отчитаться, так не пойдёт. Трубы кинули в скверах и кое-где вдоль дорог, поставили уродские бочки и не подключили их. Они вообще зачем? Эти бочки не дадут давления для дождевателей, а капельный полив не для газонов совершенно. С нашей жарой в этих бочках будет кипяток, который добьёт последнее. Лунки не готовы в этом году. Полив не организован. Трубы лежат без дела и система не работает, - возмутился руководитель неправительственного учреждения «Эко Мангистау».


В своём посте Кирилл Осин обращается к Генеральной прокуратуре и прокуратуре области с просьбой дать правовую оценку действиям или бездействию уполномоченного государственного органа и должностных лиц, а также подрядной организации по вопросу озеленения, полива и содержания зелёного фонда Актау. Также оценить причинённый ущерб и принять соответствующие меры.



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