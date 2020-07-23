Сильный ветер повредил линии электропередачи в одном из сёл Мангистау

Погодные условия в селе Шебир засняли на видео сегодня, 23 июля. Очевидцы запечатлели сильный ветер и дождь в населённом пункте.Как рассказали в ДЧС региона, сильный ветер и дождь стали причиной повреждения кровель крыш домов в селе, а также линий электропередачи и связи.- В районном акимате создана комиссия для уточнения ущерба, нанесённого погодными условиями и по восстановлению линий электропередачи и связи. Работы по восстановлению уже ведутся. Жертв и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ДЧС области.