Каспийский тюлень находится на грани исчезновения

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Каспийского тюленя внесли в Красную книгу Казахстана.
- Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии посредством видеоконференцсвязи провел заседание с участием представителей Института гидробиологии и экологии и Центрально-Азиатского института экологических исследований. Рассмотрен вопрос о включении каспийского тюленя (Pusa Caspica) в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, - написал в Facebook пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира Сакен Дилдахмет.
По его словам, как передает Tengrinews.kz, на заседании, в целом, предложение было одобрено.
- Это будет дополнительной мерой, которая будет способствовать его сохранению, а также одним из важных аргументов для создания особо охраняемой природной территории в будущем. Каспийский тюлень уже включен в Красную книгу в других прикаспийских странах, - добавил он.
- Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии посредством видеоконференцсвязи провел заседание с участием представителей Института гидробиологии и экологии и Центрально-Азиатского института экологических исследований. Рассмотрен вопрос о включении каспийского тюленя (Pusa Caspica) в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, - написал в Facebook пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира Сакен Дилдахмет.
По его словам, как передает Tengrinews.kz, на заседании, в целом, предложение было одобрено.
- Это будет дополнительной мерой, которая будет способствовать его сохранению, а также одним из важных аргументов для создания особо охраняемой природной территории в будущем. Каспийский тюлень уже включен в Красную книгу в других прикаспийских странах, - добавил он.
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