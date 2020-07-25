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ЛАДА.kz » Экология

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:31

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Каспийский тюлень находится на грани исчезновения

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов одобрило включение каспийских тюленей в Красную книгу Казахстана. Об этом сообщается на информационном портале Tengrinews.kz.

Фото с сайта tengrinews.kz
Каспийского тюленя внесли в Красную книгу Казахстана.

- Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии посредством видеоконференцсвязи провел заседание с участием представителей Института гидробиологии и экологии и Центрально-Азиатского института экологических исследований. Рассмотрен вопрос о включении каспийского тюленя (Pusa Caspica) в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, - написал в Facebook пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира Сакен Дилдахмет.

По его словам, как передает Tengrinews.kz, на заседании, в целом, предложение было одобрено.

- Это будет дополнительной мерой, которая будет способствовать его сохранению, а также одним из важных аргументов для создания особо охраняемой природной территории в будущем. Каспийский тюлень уже включен в Красную книгу в других прикаспийских странах, - добавил он.



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