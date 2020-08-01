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ЛАДА.kz » Экология

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 18:53

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Палеонтолог-любитель из Актау обнаружил останки древней крупной рептилии

По предположениям Владимира Ярцева, палеонтолога-любителя из Актау, возраст останков может достигать 100 миллионов лет.

Фото предоставлено Владимиром Ярцевым
Останки неизвестной морской рептилии обнаружил Владимир Ярцев вчера, 31 июля.

Кости рептилии палеонтолог-любитель нашёл в районе мыса Тюб-Караган.

- Обнаружил вчера уже на закате, когда собирался уезжать. Нашёл интересный разрез, где выходят в данном месте отложения от Нижнего Мела до Палеогена. Обнаружил крупные кости в конкреции и в породе рядом, расположенных в поясе позднего Альба - раннего Сеномана, а это примерно 100 миллионов лет. Кости, скорее всего, принадлежат какой-то крупной рептилии, обитавшей в Меловом периоде. Это может быть ихтиозавр, плезиозавр, плиозавр и другие. Почему я уверен в возрасте костей? Двумя метрами выше конкреции с костями я обнаружил зуб акулы Птиходус (Ptychodus), крепко сидящий в отложениях. Эта акула обитала только в Меловом периоде и в наших краях преимущественно в Сеноманском ярусе. Так что этим найденным костям рептилии именно столько лет, так как горизонт, в котором я их нашёл, находится ниже пояса, где был обнаружен зуб акулы, - объяснил Владимир Ярцев.

Палеонтолог отправил фото и видео с находкой специалистам, которые извлекали ихтиозавра, обнаруженного Владимиром в мае прошлого года. Предложения Владимира Ярцева уже подтвердили несколько профессионалов. Один из них - Николай Зверьков, преподаватель кафедры палеонтологии МГУ имени М. Ломоносова.

Палеонтолог-любитель из Актау обнаружил останки древней крупной рептилии

Палеонтолог-любитель из Актау обнаружил останки древней крупной рептилии


- Если захотят извлекать останки, то извлечение будет сложным. Кости в твёрдой породе и очень хрупкие, место труднодоступное. Если нашему краеведческому музею интересно, поделюсь координатами. Судя по размеру лопаточной или коракоидной кости, которую видно на видео - это очень крупная особь, - подытожил Владимир Ярцев.

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Кости неизвестной крупной морской рептилии Возраст, согласно отложениям, где были обнаружены кости: Мел, поздний Альб - ранний Сеноман (~95-100 млн лет) Место обнаружения: Тюбкараган, Мангыстау (Мангышлак), Казахстан ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Bones of unidentified marine reptile Cretaceous, early Cenomanian - late Albian ~95-100 mya (according to relevant sediments) Location: Tyubkaragan, Mangystau (Mangyshlak), Kazakhstan . . . #Актау #Мангыстау #Мангистау #Aktau #Mangistau #Mangystau #caspiansea #Каспий #Mangyshlak #Мангышлак #Казахстан #Kazakhstan #Тетис #Tethys #fossils #fossilhunting #prehistoric #палеонтология #paleontology #reptile

Публикация от Vladimir Yartsev (@hedgehog_1979)




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