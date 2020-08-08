СМИ: Строительство трассы Нур-Султан - Актау может уничтожить популяцию сайгаков

Иллюстративное фото с сайта web-zoopark.ru
Согласно информации АО НК «КазАвтоЖол» проект автодороги Центр-Запад проходит по маршруту: Нур-Султан – Аркалык – Торгай – Ыргыз – Шалкар – Кандыагаш – Доссор – Бейнеу – Актау. Её протяженность составит 1273 километра.
Автодорога, как передаёт Liter.kz, пересекает пути миграции Бетпакдалинской и Устюртской популяций сайгаков (Актюбинской, Костанайской и Акмолинской области).
В Минэкологии заявили, есть вероятность, что при несоблюдении водителями скоростного режима или установленных ограничений могут пострадать животные.
Согласно результату учёта 2019 года, численность Бетпакдалинской и Устюртской популяций сайгаков составляет более 117 000 особей.
- Движение на дороге будет неизбежно пугать животных и мешать (временно или полностью) пересекать трассу. Этот барьерный эффект будет тем сильнее, чем больше транспортных средств будут использовать дорогу, и повлияет на миграцию в непредсказуемой степени, - отметили в министерстве.
Проектируемая дорога с очень высокой вероятностью будет задерживать перемещение сайгаков к очень важным летним пастбищам на севере. Звери будут дольше оставаться в местах с недостаточными ресурсами, что также повлияет на их здоровье и размножение.
- Возрастёт угроза вспышек заболеваний из-за большей скученности в период окота и весенний миграций, из-за образования скоплений к югу от трассы. Привыкание животных к трассе возможно, но не ранее чем через несколько лет, - пояснили в ведомстве.
В министерстве отметили, что опыт воздействия других инфраструктурных проектов показывает следующее:
- сайгаки избегают пересечения существующих дорог с твёрдым покрытием, свободно переходя грунтовые;
- сайгаки с передатчиками не пересекали железную дорогу Шалкар-Бейнеу в течение более чем двух лет после её строительства, с осени 2017 года до конца декабря 2019 года.
Минэкологии предлагает Министерству индустрии и инфраструктурного развития изменить маршрут прокладки трассы с обходом важнейших место обитаний сайгака с севера.
Автодорога, как передаёт Liter.kz, пересекает пути миграции Бетпакдалинской и Устюртской популяций сайгаков (Актюбинской, Костанайской и Акмолинской области).
В Минэкологии заявили, есть вероятность, что при несоблюдении водителями скоростного режима или установленных ограничений могут пострадать животные.
Согласно результату учёта 2019 года, численность Бетпакдалинской и Устюртской популяций сайгаков составляет более 117 000 особей.
- Движение на дороге будет неизбежно пугать животных и мешать (временно или полностью) пересекать трассу. Этот барьерный эффект будет тем сильнее, чем больше транспортных средств будут использовать дорогу, и повлияет на миграцию в непредсказуемой степени, - отметили в министерстве.
Проектируемая дорога с очень высокой вероятностью будет задерживать перемещение сайгаков к очень важным летним пастбищам на севере. Звери будут дольше оставаться в местах с недостаточными ресурсами, что также повлияет на их здоровье и размножение.
- Возрастёт угроза вспышек заболеваний из-за большей скученности в период окота и весенний миграций, из-за образования скоплений к югу от трассы. Привыкание животных к трассе возможно, но не ранее чем через несколько лет, - пояснили в ведомстве.
В министерстве отметили, что опыт воздействия других инфраструктурных проектов показывает следующее:
- сайгаки избегают пересечения существующих дорог с твёрдым покрытием, свободно переходя грунтовые;
- сайгаки с передатчиками не пересекали железную дорогу Шалкар-Бейнеу в течение более чем двух лет после её строительства, с осени 2017 года до конца декабря 2019 года.
Минэкологии предлагает Министерству индустрии и инфраструктурного развития изменить маршрут прокладки трассы с обходом важнейших место обитаний сайгака с севера.