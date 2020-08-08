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ЛАДА.kz » Экология

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:20

Просмотров: 895

СМИ: Строительство трассы Нур-Султан - Актау может уничтожить популяцию сайгаков

Автодорога «Центр — Запад» пересекает пути миграции Бетпакдалинской и Устюртской популяций сайгаков. Её строительство может отразиться на численности краснокнижных животных. Об этом сообщается на информационном портале Liter.kz со ссылкой на Министерство экологии, геологии и природных ресурсов.

Иллюстративное фото с сайта web-zoopark.ru
Согласно информации АО НК «КазАвтоЖол» проект автодороги Центр-Запад проходит по маршруту: Нур-Султан – Аркалык – Торгай – Ыргыз – Шалкар – Кандыагаш – Доссор – Бейнеу – Актау. Её протяженность составит 1273 километра.

Автодорога, как передаёт Liter.kz, пересекает пути миграции Бетпакдалинской и Устюртской популяций сайгаков (Актюбинской, Костанайской и Акмолинской области).

В Минэкологии заявили, есть вероятность, что при несоблюдении водителями скоростного режима или установленных ограничений могут пострадать животные.

Согласно результату учёта 2019 года, численность Бетпакдалинской и Устюртской популяций сайгаков составляет более 117 000 особей.

- Движение на дороге будет неизбежно пугать животных и мешать (временно или полностью) пересекать трассу. Этот барьерный эффект будет тем сильнее, чем больше транспортных средств будут использовать дорогу, и повлияет на миграцию в непредсказуемой степени, - отметили в министерстве.

Проектируемая дорога с очень высокой вероятностью будет задерживать перемещение сайгаков к очень важным летним пастбищам на севере. Звери будут дольше оставаться в местах с недостаточными ресурсами, что также повлияет на их здоровье и размножение.

- Возрастёт угроза вспышек заболеваний из-за большей скученности в период окота и весенний миграций, из-за образования скоплений к югу от трассы. Привыкание животных к трассе возможно, но не ранее чем через несколько лет, - пояснили в ведомстве.

В министерстве отметили, что опыт воздействия других инфраструктурных проектов показывает следующее:

- сайгаки избегают пересечения существующих дорог с твёрдым покрытием, свободно переходя грунтовые;
- сайгаки с передатчиками не пересекали железную дорогу Шалкар-Бейнеу в течение более чем двух лет после её строительства, с осени 2017 года до конца декабря 2019 года.

Минэкологии предлагает Министерству индустрии и инфраструктурного развития изменить маршрут прокладки трассы с обходом важнейших место обитаний сайгака с севера.



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Комментарии ( 4 )

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-1
  • синдбад
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Aktauskii
  • Pavelmwest
 Банкир (Посетители) Сегодня, 17:42
yuriy.v , надо наоборот, строить мосты, под которыми животные свободно пройдут.
Но власть поставит ограничение 40 км/ч и при аварии будет виноват водитель.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Multiverse
  • синдбад
 yuriy.v (Посетители) Сегодня, 17:21
А как насчёт строительства дороги с мостами, где животные смогут проходить под дорогой?
Это будет стоить меньше чем изменить маршрут дороги.
Животные привыкнут ходить где нужно.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Банкир
  • Pavelmwest
 дорожник (Посетители) Сегодня, 17:12
Если кто не знает все дороги вредны для сайгаков. Давайте закроем существующие и не будем строить новые что бы не напугать этих замечательных животных

Жить нужно непременно хорошо
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Pavelmwest
  • синдбад
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 17:02
Расширение городской черты, такими темпам тяп-ляп строительства, что можно и что не нужно , *очень какчественно*, застройка береговой линии, приток населения при отсутствии промпредприятий, перебои с водой и т д и т п...уже принесло то что мы имеем и ещё чем аукнется далее.
 
 

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