Эколог прокомментировал видео с птицей на побережье Актау

- Большое скопление их наблюдается в районе местности посёлка Курык. А это, скорее всего, залётная, - объяснил Кирилл Осин.

Руководитель неправительственного учреждения (НПУ) «ЭкоМангистау» Кирилл Осин рассказал, что на видео снят баклан.— род морских птиц семейства баклановых. Они широко распространены по всему миру с большим биологическим разнообразием в тропическом и умеренном климате. Обитают на морских побережьях континентов и островов, а также по берегам рек, озёр и на заболоченных территориях.