Жители Актау жалуются на запах гари в воздухе

Горожане пожаловались на появившийся запах гари в Актау сегодня, 15 сентября.В департаменте экологии Мангистауской области отметили, что пробы воздуха уже взяты.- Причины запаха гари устанавливаем, выясняем от куда источник. В основном жалуются жители села Атамекен и СОТ «Татьяна». Региональный филиал республиканского государственного предприятия (РГП) «Казгидромет» провел мониторинг воздушной среды, превышения норм каких-либо веществ в них не обнаружено. По данным ДЧС Мангистауской области пожаров не было. Одна из версий возможно, горит что-то в соседних. Как будут готовы анализы воздуха, мы сообщим, - сообщил Руслан Тукенов, исполняющий обязанности руководителя департамента экологии Мангистауской области.