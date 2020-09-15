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ЛАДА.kz » Экология

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:43

Просмотров: 2329

Жители Актау жалуются на запах гари в воздухе

В департаменте экологии Мангистауской области сообщили, что пробы воздуха взяты и причины запаха устанавливаются.

Скриншот WORLDVIEW NASA
Горожане пожаловались на появившийся запах гари в Актау сегодня, 15 сентября.

В департаменте экологии Мангистауской области отметили, что пробы воздуха уже взяты.

- Причины запаха гари устанавливаем, выясняем от куда источник. В основном жалуются жители села Атамекен и СОТ «Татьяна». Региональный филиал республиканского государственного предприятия (РГП) «Казгидромет» провел мониторинг воздушной среды, превышения норм каких-либо веществ в них не обнаружено. По данным ДЧС Мангистауской области пожаров не было. Одна из версий возможно, горит что-то в соседних. Как будут готовы анализы воздуха, мы сообщим, - сообщил Руслан Тукенов, исполняющий обязанности руководителя департамента экологии Мангистауской области.

WORLDVIEW NASA



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Комментарии ( 5 )

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buten (Посетители) Сегодня, 18:42
Только что проезжал в промзоне горит что-то в районе автосервиса Мамеда. Причем жестко так горит с большим количеством дыма. Там источник гари.
 
-1
  • babe
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jokerok (Посетители) Сегодня, 17:52
Да вы прикалываетесь чтоли?!
Ветер же с северо-запада. Там Астраханский либо Атырауский камыш горит обычно.
Каждый раз такой кипишь!

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 17:07
Так ведь как всегда горит камыш на севере Каспия.

всего три очага возгорания примерно по 500-800 м2, в некоторых выжженных местах идёт задымление. Общая площадь выжженной территории составляет 2 га.
https://informburo.kz/novosti/neskolko-dney-gorit-kamysh-vdol-kaspiya-v-atyrausk

oy-oblasti.html

Каждое утро мы рождаемся вновь. И то, что мы сделаем сегодня, и будет иметь наибольшую важность.
 
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132131212 (Посетители) Сегодня, 16:58
опят мусор в промзоне сжигают по ночам ?
 
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  • Ну Ну
 leo529 (Посетители) Сегодня, 15:54
Каждый год одно и то же, год сурка:
https://www.lada.kz/aktau_news/ecology/73558-zhiteli-aktau-zhaluyutsya-na-zapah-

gari-v-vozduhe.html

провел мониторинг воздушной среды, превышения норм каких-либо веществ в них не обнаружено
Кто бы сомневался :)
Еще не было случая, чтобы что-то было обнаружено.

В основном жалуются жители села Атамекен и СОТ «Татьяна».
В основном, жалуется весь город...

причины запаха устанавливаются
Чего тут устанавливать: ветер северо-западный.

Лучше бы выяснили причины химической травли по ночам, сегодня опять пришлось окна закрывать посреди ночи, невыносимый запах "горящего пластика"
 
 

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