Яхтсмены вышли на уборку набережной Актау

- Мы, яхтсмены, хотели подать полезный пример подрастающему поколению. Эта акция проведена с целью сохранения чистоты нашей набережной. Давайте беречь природу, - отметил директор детско-юношеской школы по парусному спорту Канат Мангубаев.

Инициатором субботника выступила федерация парусного спорта Мангистауской области.Руководитель и его воспитанники с сегодняшнего утра, 8 октября, до полудня собрали около 10 мешков мусора.