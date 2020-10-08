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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:16

Просмотров: 3

Стаю фламинго сняли на видео в пригороде Актау

Запечатлел стаю фламинго над озером Караколь житель Жанаозена Жаксыбай Сарсенов.

Кадр видео
По словам Жаксыбая Сарсенова всё началось с того, что друг прислал ему пост в Instagram с фото фламинго.

- До этого я и не знал, что в наших краях обитают такие красивые создания. Я видел их только по телеканалу National Geographic. Друг предложил съездить вместе и поснимать их. Нам пришлось долго искать фламинго, тем более издалека были видны только белые точечки. Долго сомневались, не чайки ли это? Они находились далеко, и мы несколько раз теряли связь с коптером. Но увидев этих красивых фламинго, рисковали, не жалея аппарат, - поделился Жаксыбай Сарсенов.


Сам Жаксыбай Сарсенов из Жанаозена. Он уже четыре года зарабатывает фото- и видеосъёмкой свадеб и Love story. В свободное время путешествует по Мангистау.

По словам Адильбека Козыбакова, эксперта по водно-болотным угодьям, стая, обитающая на озере Караколь - это фламинго, которые остались в пригороде Актау на лето и не улетели.

– Так называемые холостующие особи, которые в этом году не образовали пар, они имеют такое свойство - собираться вместе. И им нет необходимости улетать на летовку потому, что у них нет пар, и они не будут вить гнёзда. Поэтому они здесь остаются, получается, круглый год. Может быть, некоторые из них осенью улетят, когда похолодает, в более южные края, - рассказал Адильбек Козыбаков.

По его словам, на озере Караколь с наступлением настоящих холодов можно будет увидеть огромную стаю, состоящую из 25 тысяч птиц. Они прилетают в Актау во время перелёта в Туркменистан и Иран. Здесь фламинго останавливаются, чтобы поесть и отдохнуть.




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