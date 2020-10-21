Более трёх тонн рыболовных сетей собрали члены экспедиции по спасению Каспийского тюленя..

Экспедиция по сбору брошенных рыболовных сетей и морского мусора проводилась в рамках проекта по сохранению популяции каспийского тюленя. Выход экспедиции был совершён с побережья залива Мангистау на аэроглиссере «Пиранья» и СВП «Славир-6». Сбор брошенных сетей был произведён на побережье островов «Подгорный», «Рыбачий», «Морской», «Кулалы» (южная часть) и по акватории моря между островами.Инициатором проекта выступила компания «Тенгизшевройл». Исполнителем является учреждение «Институт гидробиологии и экологии». Участниками проекта стали: управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области, территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира, неправительственное учреждение «ЭкоМангистау» и товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоВестАктау».- Брошенные рыболовные сети могут быть смертельно опасными для морских обитателей, включая представителей исчезающего вида - каспийского тюленя и семейства осетровых. В результате организованной экспедиции по сбору брошенных рыболовных сетей и морского мусора в районе Тюленьих островов было собрано 3 790 килограммов сетей и 1 578 килограммов морского мусора, - отметил Дуйсен Кусбеков, руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования региона.Сети были обнаружены как на берегу островов, так и в воде. Крупный размер ячеек найденных капроновых и лесковых сетей указывает на то, что эти сети ставились для ловли рыб осетровых пород. Члены экспедиции предположили, что сети занесло нагонными ветрами издалека. Однако не исключено, что они были поставлены местными рыбаками, так как в воде были зафиксированы заброшенные, но не запутанные сети, на многих из которых были тяжелые якоря.Данная экспедиция стала возможна при финансовой поддержке компаний, работающих в регионе.- Компания «Тенгизшевройл» уделяет большое внимание сохранению биоразнообразия в Казахстанском секторе Каспийского моря. Мы начали проект по поиску и сбору брошенных рыболовных сетей в 2017 году, тогда было собрано около трех тонн сетей. В 2019 году на территории Тюпкараганского полуострова собрали 2 856 килограммов сетей и 6 496 килограммов мусора. В этом году мусора стало меньше, но количество сетей значительно увеличилось, - пояснил Рзабек Артыгалиев, генеральный менеджер ТШО по связям с правительством и общественностью.Также в заливе Мангистау Каспийского моря было собрано более 200 проб воды для оценки содержания микропластика и основных объектов питания каспийского тюленя - рыб и ракообразных.Обнаружены останки 18 тюленей, у которых отобраны клыки для оценки возраста. В целом, на маршруте экспедиция встретила только одного плавающего у островов тюленя.Весь собранный мусор, включая брошенные сети, утилизирован компанией, имеющей лицензию на переработку и утилизацию отходов.