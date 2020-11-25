Ажар Джандосова: Любое строительство на Бозжыре неуместно

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Ажар Джандосова, одна из лидеров движения Save Kok-Zhailau, которое добилось сохранения знаменитого алматинского урочища, рассказала Adamdar.ca о космосе Устюрта, о сходстве кейсов Бозжыры и Кок-Жайляу, а также о том, как под прикрытием идеи развития туризма в Казахстане проталкиваются проекты, разрушающие национальное достояние — нашу природу.
- О Бозжыре я знаю не понаслышке. Мне посчастливилось побывать там пять лет назад в составе экспедиции Nomad Explorer. За свою жизнь я побывала более чем в 40 странах и, конечно, видела много природных красот, но такого потрясающего и величественного пейзажа, как на Устюрте, я не видела ни в одном другом уголке планеты. Там ощущаешь себя маленькой точкой в целом мире. Сказать, что там очень красиво и величественно, — недостаточно. Это космос, - поделилась Ажар Джандосова.
Активистка отметила, что любое строительство в таком уникальном месте, как Бозжыра, неуместно, тем более такое масштабное, как предполагается в проекте Safari Hotel.
Ажар Джандосова выявила параллель между проектом строительства на Бозжыре с проектом застройки Кок-Жайляу.
- Под прикрытием идеи развития туризма в Казахстане проталкиваются проекты, разрушающие национальное достояние — нашу природу. Создаётся впечатление, что главной целью этих проектов является освоение бюджетных средств. Никаких убедительных доводов того, что проект даст экономический эффект в случае с Кок-Жайляу мы так и не получили, а доказательств того, что будет нанесён огромный ущерб окружающей среде, было предостаточно. Сейчас то же самое происходит на Устюрте, - пояснила активистка.
Вопрос развития туризма в Казахстане Ажар Джандосова считает очень непростым. По её мнению, развитие туризма должно помочь в создании рабочих мест в Казахстане. Активистка подчеркнула, что ни в коем случае нельзя идти по пути массового туризма — самого разрушительного вида туризма. Она отметила, что в стране хватает проблем - всё ещё есть острая нехватка детских загородных лагерей, санаториев, больниц. По её словам, один только туризм не сможет обеспечить целую страну.
- Мне становится страшно, когда «Казахтуризм» говорит о планируемых пяти миллионах туристов в 2021 году только в Иле-Алатауском Нацпарке, а дальше — ещё больше! Огромная территория Казахстана способствует рассредоточению туристического потока по многим направлениям. Сейчас многие путешествуют на автомобилях, но даже если дороги неплохие, всё ещё есть острая нехватка мотелей, автозаправочных комплексов — не автозаправок, а именно, комплексов. К сожалению, в случае с Бозжырой чиновники не отошли от своих обычных методов делать всё втихую. Никакого широкого обсуждения с общественностью проекта на самой ранней стадии, насколько я знаю, не было. Почти случайно произошла утечка информации, и в социальных сетях поднялся шум. Возникает вопрос: имеется ли у властей проект развития туристической инфраструктуры всего региона, что он в себя включает? Есть ли экологические экспертизы на проект? - посетовала Ажар Джандосова.
Активистка рассказала о мерах для сохранения и защиты уникальных природных и исторических объектов в стране. Ажар Джандосова отметила, что в Казахстане имеются законы, которые должны в полной мере обеспечивать сохранность природных, исторических и культурных памятников.
Она считает, что одними из путей сохранения природы на Бозжыре является создание Национального парка на Устюрте и включение Устюрсткого заповедника в список Всемирного наследия ЮНЕСКО ((англ. UNESCO; United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) — специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры.)
Опыт защиты Кок-Жайляу, по мнению Ажар Джандосовой, показал, что последовательное бескомпромиссное отстаивание своих принципов самыми различными путями, привлечение экспертов, в том числе международных и поддержка независимых СМИ - позволили расширить аудиторию, выступающую за сохранение алматинского урочища.
- Более 50 000 человек подписали нашу петицию. Это дало основание президенту закрыть проект. Для спасения Бозжыры, безусловно, необходимо объединить усилия всех активистов, неравнодушных граждан по всей стране, и даже в мире. Нужно использовать абсолютно все каналы: петиции, письма, общественные слушания, круглые столы, флешмобы, арт-проекты, мирные собрания и пикеты. Очень важна поддержка СМИ, а в сегодняшний электоральный период было бы хорошо включить вопрос по Бозжыре в программы кандидатов в депутаты. Вопрос о строительстве на Бозжыре может стать лакмусовой бумажкой для всех публичных персон, журналистов и блогеров, показывающей степень экологической и общечеловеческой культуры, - подытожила Ажар Джандосова.
Напомним, ранее сообщалось, что глава Мангистау Серикбай Трумов продвигает идею строительства отеля на Бозжыре. По его мнению, это поможет развитию региона.
- О Бозжыре я знаю не понаслышке. Мне посчастливилось побывать там пять лет назад в составе экспедиции Nomad Explorer. За свою жизнь я побывала более чем в 40 странах и, конечно, видела много природных красот, но такого потрясающего и величественного пейзажа, как на Устюрте, я не видела ни в одном другом уголке планеты. Там ощущаешь себя маленькой точкой в целом мире. Сказать, что там очень красиво и величественно, — недостаточно. Это космос, - поделилась Ажар Джандосова.
Активистка отметила, что любое строительство в таком уникальном месте, как Бозжыра, неуместно, тем более такое масштабное, как предполагается в проекте Safari Hotel.
- Природа Бозжыры, в целом Устюрта — очень хрупка. Это только на вид пустыня — на самом деле, это живой организм. Почва, растения, насекомые, животные — всё это существует здесь миллионы лет в гармонии. Человек может разрушить эту гармонию всего за несколько лет... Не говоря уже о том, что сами ландшафты Бозжыры — а именно, они, в первую очередь, привлекают людей — потеряют свою ценность. Любой урбанизированный объект в пределах видимости — это крест на прекрасной картинке и потеря ощущения космоса! - сказала активистка.
Ажар Джандосова выявила параллель между проектом строительства на Бозжыре с проектом застройки Кок-Жайляу.
- Под прикрытием идеи развития туризма в Казахстане проталкиваются проекты, разрушающие национальное достояние — нашу природу. Создаётся впечатление, что главной целью этих проектов является освоение бюджетных средств. Никаких убедительных доводов того, что проект даст экономический эффект в случае с Кок-Жайляу мы так и не получили, а доказательств того, что будет нанесён огромный ущерб окружающей среде, было предостаточно. Сейчас то же самое происходит на Устюрте, - пояснила активистка.
Вопрос развития туризма в Казахстане Ажар Джандосова считает очень непростым. По её мнению, развитие туризма должно помочь в создании рабочих мест в Казахстане. Активистка подчеркнула, что ни в коем случае нельзя идти по пути массового туризма — самого разрушительного вида туризма. Она отметила, что в стране хватает проблем - всё ещё есть острая нехватка детских загородных лагерей, санаториев, больниц. По её словам, один только туризм не сможет обеспечить целую страну.
- Мне становится страшно, когда «Казахтуризм» говорит о планируемых пяти миллионах туристов в 2021 году только в Иле-Алатауском Нацпарке, а дальше — ещё больше! Огромная территория Казахстана способствует рассредоточению туристического потока по многим направлениям. Сейчас многие путешествуют на автомобилях, но даже если дороги неплохие, всё ещё есть острая нехватка мотелей, автозаправочных комплексов — не автозаправок, а именно, комплексов. К сожалению, в случае с Бозжырой чиновники не отошли от своих обычных методов делать всё втихую. Никакого широкого обсуждения с общественностью проекта на самой ранней стадии, насколько я знаю, не было. Почти случайно произошла утечка информации, и в социальных сетях поднялся шум. Возникает вопрос: имеется ли у властей проект развития туристической инфраструктуры всего региона, что он в себя включает? Есть ли экологические экспертизы на проект? - посетовала Ажар Джандосова.
Иллюстрации Айгуль Нурбулатовой.
Активистка рассказала о мерах для сохранения и защиты уникальных природных и исторических объектов в стране. Ажар Джандосова отметила, что в Казахстане имеются законы, которые должны в полной мере обеспечивать сохранность природных, исторических и культурных памятников.
- Насколько эти законы хорошо работают, мы видим на многих примерах, когда уничтожаются многие объекты. Но даже если они не уничтожаются физически, то при их реставрации или «облагораживании» полностью теряется их первоначальная ценность. Никакое строительство отеля или визит-центра само по себе не может спасти от ущерба, наносимого людьми. Необходимы правила обустройства территории, правила нахождения на территории, высокие штрафы за нарушения, экологическая полиция с соответствующими полномочиями. И, самое главное, экологическое сознание и экологическая ответственность для всех: для граждан, для бизнеса и государственных органов, - пояснила Ажар Джандосова.
Она считает, что одними из путей сохранения природы на Бозжыре является создание Национального парка на Устюрте и включение Устюрсткого заповедника в список Всемирного наследия ЮНЕСКО ((англ. UNESCO; United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) — специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры.)
Опыт защиты Кок-Жайляу, по мнению Ажар Джандосовой, показал, что последовательное бескомпромиссное отстаивание своих принципов самыми различными путями, привлечение экспертов, в том числе международных и поддержка независимых СМИ - позволили расширить аудиторию, выступающую за сохранение алматинского урочища.
- Более 50 000 человек подписали нашу петицию. Это дало основание президенту закрыть проект. Для спасения Бозжыры, безусловно, необходимо объединить усилия всех активистов, неравнодушных граждан по всей стране, и даже в мире. Нужно использовать абсолютно все каналы: петиции, письма, общественные слушания, круглые столы, флешмобы, арт-проекты, мирные собрания и пикеты. Очень важна поддержка СМИ, а в сегодняшний электоральный период было бы хорошо включить вопрос по Бозжыре в программы кандидатов в депутаты. Вопрос о строительстве на Бозжыре может стать лакмусовой бумажкой для всех публичных персон, журналистов и блогеров, показывающей степень экологической и общечеловеческой культуры, - подытожила Ажар Джандосова.
Напомним, ранее сообщалось, что глава Мангистау Серикбай Трумов продвигает идею строительства отеля на Бозжыре. По его мнению, это поможет развитию региона.
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