Ажар Джандосова: Любое строительство на Бозжыре неуместно

- Природа Бозжыры, в целом Устюрта — очень хрупка. Это только на вид пустыня — на самом деле, это живой организм. Почва, растения, насекомые, животные — всё это существует здесь миллионы лет в гармонии. Человек может разрушить эту гармонию всего за несколько лет... Не говоря уже о том, что сами ландшафты Бозжыры — а именно, они, в первую очередь, привлекают людей — потеряют свою ценность. Любой урбанизированный объект в пределах видимости — это крест на прекрасной картинке и потеря ощущения космоса! - сказала активистка.

Иллюстрации Айгуль Нурбулатовой.

- Насколько эти законы хорошо работают, мы видим на многих примерах, когда уничтожаются многие объекты. Но даже если они не уничтожаются физически, то при их реставрации или «облагораживании» полностью теряется их первоначальная ценность. Никакое строительство отеля или визит-центра само по себе не может спасти от ущерба, наносимого людьми. Необходимы правила обустройства территории, правила нахождения на территории, высокие штрафы за нарушения, экологическая полиция с соответствующими полномочиями. И, самое главное, экологическое сознание и экологическая ответственность для всех: для граждан, для бизнеса и государственных органов, - пояснила Ажар Джандосова.