Аким Мангистау продвигает идею строительства отеля в урочище Бозжыра

Серикбай Трумов. Фото из архива lada.kz
По заявлению акима, с начала 2020 года Бозжыру посетили две тысячи человек. В будущем количество туристов увеличится в пять раз.
- В текущем году в нашем регионе наблюдается увеличение количества туристов, и связано это в первую очередь с открытием пятизвездочного гостиничного комплекса. Прибывшие гости, не ограничиваясь территорией отеля, активно посещают природные достопримечательности Мангистау, многие особенно интересуются урочищем Бозжыра. К примеру, с августа по октябрь Бозжыру посетили около двух тысяч человек. Предполагается, что в следующем году эта цифра вырастет в пять раз. Беспорядочное посещение уникальной местности туристами может нанести огромный ущерб природе. Поэтому необходимо построить дороги и в целом создать условия для для комфортного отдыха туристов, - считает Серикбай Трумов.
Как отметил глава региона, инвесторы представили эскизные проекты.
- Там изображены и предложены бассейн и другие атрибуты отдыха. Сейчас готовится специальный проект, после того как он будет готов, станет понятно, что там именно будут строить. Мы все это обсудим на общественном совете, с учетом предложений экологов и общественных деятелей. Конечно, мы будем ставить свои условия. Еще раз повторюсь, если отель будет строиться, он будет возводится в 1,5-2 км от этого места. И это не будет большой многоэтажный отель. У нас есть предложение: построить его в стилизованном казахском стиле. Но проект обязательно будет обсуждаться на общественных слушаниях, - отметил аким Мангистауской области.
Аким области назвал проект по строительству отеля в урочище Бозжыра огромной возможностью для развития региона.
- Крупный инвестор вкладывает большие средства в развитие туризма всей страны. Быть зависимым только от нефти на данном этапе уже не актуально. Как показывает опыт многих стран, мы можем поднимать нашу экономику, развивая туризм. Тем самым открываются пути для развития малого и среднего бизнеса, решения вопроса занятости среди местных граждан. Уважаемые граждане, журналисты! Несомненно, я тоже патриот своей страны, я с трепетом отношусь к родной земле. Но я также буду рад, если наши граждане будут иметь хороший доход и тем самым улучшат свое благосостояние, - сказал Серикбай Трумов.
Напомним, 7 ноября в Сети появилось видео со строительной техникой в районе урочища Бозжыра. В тот же день стало известно, что инвесторы, запустившие отель Rixos Water World Aktau, предложили реализовать на территории Мангистау уникальный проект бутик-отеля «Бозжыра Сафари Отель».
В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что ведомство заинтересовано в сохранении природных богатств страны и защите окружающей среды. В связи с этим объект на Бозжыре должен пройти общественные слушания, экологическую экспертизу, оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) согласно закону.
- В текущем году в нашем регионе наблюдается увеличение количества туристов, и связано это в первую очередь с открытием пятизвездочного гостиничного комплекса. Прибывшие гости, не ограничиваясь территорией отеля, активно посещают природные достопримечательности Мангистау, многие особенно интересуются урочищем Бозжыра. К примеру, с августа по октябрь Бозжыру посетили около двух тысяч человек. Предполагается, что в следующем году эта цифра вырастет в пять раз. Беспорядочное посещение уникальной местности туристами может нанести огромный ущерб природе. Поэтому необходимо построить дороги и в целом создать условия для для комфортного отдыха туристов, - считает Серикбай Трумов.
Как отметил глава региона, инвесторы представили эскизные проекты.
- Там изображены и предложены бассейн и другие атрибуты отдыха. Сейчас готовится специальный проект, после того как он будет готов, станет понятно, что там именно будут строить. Мы все это обсудим на общественном совете, с учетом предложений экологов и общественных деятелей. Конечно, мы будем ставить свои условия. Еще раз повторюсь, если отель будет строиться, он будет возводится в 1,5-2 км от этого места. И это не будет большой многоэтажный отель. У нас есть предложение: построить его в стилизованном казахском стиле. Но проект обязательно будет обсуждаться на общественных слушаниях, - отметил аким Мангистауской области.
Аким области назвал проект по строительству отеля в урочище Бозжыра огромной возможностью для развития региона.
- Крупный инвестор вкладывает большие средства в развитие туризма всей страны. Быть зависимым только от нефти на данном этапе уже не актуально. Как показывает опыт многих стран, мы можем поднимать нашу экономику, развивая туризм. Тем самым открываются пути для развития малого и среднего бизнеса, решения вопроса занятости среди местных граждан. Уважаемые граждане, журналисты! Несомненно, я тоже патриот своей страны, я с трепетом отношусь к родной земле. Но я также буду рад, если наши граждане будут иметь хороший доход и тем самым улучшат свое благосостояние, - сказал Серикбай Трумов.
Напомним, 7 ноября в Сети появилось видео со строительной техникой в районе урочища Бозжыра. В тот же день стало известно, что инвесторы, запустившие отель Rixos Water World Aktau, предложили реализовать на территории Мангистау уникальный проект бутик-отеля «Бозжыра Сафари Отель».
В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что ведомство заинтересовано в сохранении природных богатств страны и защите окружающей среды. В связи с этим объект на Бозжыре должен пройти общественные слушания, экологическую экспертизу, оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) согласно закону.