«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 23 Ноября
0...-1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 428.07 KZT
  • €1 = 507.61 KZT
  • 1 RUB = 5.62 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 16:17

Просмотров: 448

Аким Мангистау продвигает идею строительства отеля в урочище Бозжыра

Глава региона Серикбай Трумов уверен, что строительство отеля в урочище Бозжыра поможет развитию региона. Об этом он заявил на брифинге в службе центральных коммуникаций Мангистауской области.

Серикбай Трумов. Фото из архива lada.kz
По заявлению акима, с начала 2020 года Бозжыру посетили две тысячи человек. В будущем количество туристов увеличится в пять раз.

- В текущем году в нашем регионе наблюдается увеличение количества туристов, и связано это в первую очередь с открытием пятизвездочного гостиничного комплекса. Прибывшие гости, не ограничиваясь территорией отеля, активно посещают природные достопримечательности Мангистау, многие особенно интересуются урочищем Бозжыра. К примеру, с августа по октябрь Бозжыру посетили около двух тысяч человек. Предполагается, что в следующем году эта цифра вырастет в пять раз. Беспорядочное посещение уникальной местности туристами может нанести огромный ущерб природе. Поэтому необходимо построить дороги и в целом создать условия для для комфортного отдыха туристов, - считает Серикбай Трумов.

Как отметил глава региона, инвесторы представили эскизные проекты.

- Там изображены и предложены бассейн и другие атрибуты отдыха. Сейчас готовится специальный проект, после того как он будет готов, станет понятно, что там именно будут строить. Мы все это обсудим на общественном совете, с учетом предложений экологов и общественных деятелей. Конечно, мы будем ставить свои условия. Еще раз повторюсь, если отель будет строиться, он будет возводится в 1,5-2 км от этого места. И это не будет большой многоэтажный отель. У нас есть предложение: построить его в стилизованном казахском стиле. Но проект обязательно будет обсуждаться на общественных слушаниях, - отметил аким Мангистауской области.

Аким области назвал проект по строительству отеля в урочище Бозжыра огромной возможностью для развития региона.

- Крупный инвестор вкладывает большие средства в развитие туризма всей страны. Быть зависимым только от нефти на данном этапе уже не актуально. Как показывает опыт многих стран, мы можем поднимать нашу экономику, развивая туризм. Тем самым открываются пути для развития малого и среднего бизнеса, решения вопроса занятости среди местных граждан. Уважаемые граждане, журналисты! Несомненно, я тоже патриот своей страны, я с трепетом отношусь к родной земле. Но я также буду рад, если наши граждане будут иметь хороший доход и тем самым улучшат свое благосостояние, - сказал Серикбай Трумов.

Напомним, 7 ноября в Сети появилось видео со строительной техникой в районе урочища Бозжыра. В тот же день стало известно, что инвесторы, запустившие отель Rixos Water World Aktau, предложили реализовать на территории Мангистау уникальный проект бутик-отеля «Бозжыра Сафари Отель».

В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что ведомство заинтересовано в сохранении природных богатств страны и защите окружающей среды. В связи с этим объект на Бозжыре должен пройти общественные слушания, экологическую экспертизу, оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) согласно закону.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • TU-154
 Имярек (Посетители) Сегодня, 16:35
О чем вы аким?! Вы область в порядок привести не можете! Бардак кругом, скот гуляет в городе и по дорогам по ночам...Люди гибнут в авариях на трассах...
Вы готовы все уничтожить, что веками создавала природа! Лишь бы свои карманы набить!!! Вы город засушили и бизнес центрами застроили, мкр раскурочили..Продолжать бесконечно можно...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • TU-154
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:34
у кого то еще есть вопросы? lol
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика