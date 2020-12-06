Экологи проверят «лисий хвост» над АО «КазАзот» в Актау

- В понедельник, 7 декабря, ожидается проверка. О принятых мерах и размере штрафа станет известно по результатам проверки, - заверил директор департамента экологии по Мангистауской области Руслан Тукенов.

По словам Руслана Тукенова, руководство АО «КазАзот» официально сообщило об инциденте согласно требованиям экологического кодекса.Напомним, шлейф дыма жёлтого цвета, выходящего из труб на заводе акционерного общества (АО) «КазАзот», сняли на видео очевидцы.