Давивших уток мужчин задержали мангистауские полицейские

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В Тупкараганский районный отдел полиции стражи порядка доставили двух мужчин. В настоящее время они дают показания.
По словам самих мужчин, видео они сняли неделю назад.
Полиция проводит расследование.
Напомним, видеозапись прокомментировали директор департамента по связям с общественностью Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Самал Ибраева и автор ролика о фламинго на озере Караколь Азамат Сарсенбаев.
По словам самих мужчин, видео они сняли неделю назад.
Полиция проводит расследование.
Напомним, видеозапись прокомментировали директор департамента по связям с общественностью Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Самал Ибраева и автор ролика о фламинго на озере Караколь Азамат Сарсенбаев.