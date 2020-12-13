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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:13

Просмотров: 2826

Давивших уток мужчин задержали мангистауские полицейские

Правоохранители нашли мужчин, которые протаранили стаю диких уток на лодке в Каспийском море. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Кадр видео
В Тупкараганский районный отдел полиции стражи порядка доставили двух мужчин. В настоящее время они дают показания.

По словам самих мужчин, видео они сняли неделю назад.

Полиция проводит расследование.

Напомним, видеозапись прокомментировали директор департамента по связям с общественностью Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Самал Ибраева и автор ролика о фламинго на озере Караколь Азамат Сарсенбаев.




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Комментарии ( 13 )

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СБК (Посетители) Сегодня, 16:51
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ABCD (Посетители) Сегодня, 16:20
Но при этом, все хотят жить как в Европе!
 
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  • Лия
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 mika2030 (Посетители) Сегодня, 15:31
Я бы посмотрела на этих ублюдков окажись они рядом с дикими зверямиобосрались бы не то слово.... а утки что?! Утки не тронут.
 
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Thornhill (Посетители) Сегодня, 15:30
Банкир,
Звери убивают чтобы есть, а люди едят чтобы убивать!
Это не правильно! Против законов природы!
 
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  • alesha
  • Ирон
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  • Empro
 ЛШП (Посетители) Сегодня, 15:13
Что ждать от дикарей?
Отрыгнуться и выйдут боком им эти несчастные тюлени, собака, утки
 
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  • мунайши73
  • Лия
  • СБК
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 Банкир (Посетители) Сегодня, 15:01
Самый жестокий зверь - человек, особенно дикий
 
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  • Dilda
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  • Лия
  • mer
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 Феникс (Посетители) Сегодня, 14:39
Это уже какая то эпидемия, идиоты которые демонстрируют свою жестокость к слабым и беззащитным - будто гордятся своими поступками показывая своё превосходство. Животные так же как и люди чувствуют боль и страдания, только отпор не могут дать своим обидчикам. Садистов надо наказывать не денежными штрафами в размерах МРП и порицанием, а более серьёзно. Сомневаюсь что этих убогих людишек можно научить состраданию. Знаю одно всё в этой жизни возвращается бумерангом, только потом не спрашивайте - ЗА ЧТО?
 
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 Pavelmwest (Посетители) Сегодня, 14:23
Впереди планеты всей по дебилизму...
Как в голову приходят такие мысли, бить тюленя палкой, давить уток лодкой, душить собаку холодильником,... Не понимаю
 
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 mer (Посетители) Сегодня, 13:49
Настоящие черти angry, гореть вам в аду.
 
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 Жанар (Посетители) Сегодня, 13:36
Дикарьё, мамбеты. kill

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
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