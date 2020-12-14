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ЛАДА.kz » Экология

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 19:22

Просмотров: 741

За неделю на западном побережье Каспия обнаружили 272 погибших тюленя

За минувшую неделю в несколько раз выросло количество погибших каспийских тюленей. Среди вероятных причин их гибели называют инфекционные заболевания. Об этом сообщает kavkazr.com.

Скриншот GoogleMaps
За минувшую неделю на побережье Каспийского моря в Дагестане нашли 272 погибших тюленя.

Управление Росрыболовства, как сообщает kavkazr.com, возбудило дело об административном правонарушении по статье об «Уничтожении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений».

- Поскольку причина гибели тюленей до сих пор неизвестна, материалы дела будут переданы в Министерство внутренних дел по Дагестану для возбуждения уголовного дела по статье о «Жестоком обращении с животными», - сообщили в ведомстве.

Среди вероятных причин гибели каспийских нерп эксперты называют инфекционные заболевания.

В 2017 году власти Дагестана отмечали, что из-за развития нефтедобывающего производства на побережье и в акватории Каспия многие традиционные места обитания тюленя исчезли или оказались сильно загрязнены. Говорилось, что когда-то в Каспийском море обитало около 1 млн особей, но к 2017 году их осталось около 75 тысяч.

Напомним, ранее, 4 декабря, житель Дагестана обнаружил тушки 17 тюленей на побережье между Махачкалой и Каспийском.

О ситуации с тюленями на восточном побережье Каспийского моря информации нет.




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Комментарии ( 1 )

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Pavelmwest (Посетители) Сегодня, 21:54
Такими темпами скоро на земле не останется животных, очень грустно.
 
 

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