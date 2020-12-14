За неделю на западном побережье Каспия обнаружили 272 погибших тюленя

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За минувшую неделю на побережье Каспийского моря в Дагестане нашли 272 погибших тюленя.
Управление Росрыболовства, как сообщает kavkazr.com, возбудило дело об административном правонарушении по статье об «Уничтожении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений».
- Поскольку причина гибели тюленей до сих пор неизвестна, материалы дела будут переданы в Министерство внутренних дел по Дагестану для возбуждения уголовного дела по статье о «Жестоком обращении с животными», - сообщили в ведомстве.
Среди вероятных причин гибели каспийских нерп эксперты называют инфекционные заболевания.
В 2017 году власти Дагестана отмечали, что из-за развития нефтедобывающего производства на побережье и в акватории Каспия многие традиционные места обитания тюленя исчезли или оказались сильно загрязнены. Говорилось, что когда-то в Каспийском море обитало около 1 млн особей, но к 2017 году их осталось около 75 тысяч.
Напомним, ранее, 4 декабря, житель Дагестана обнаружил тушки 17 тюленей на побережье между Махачкалой и Каспийском.
О ситуации с тюленями на восточном побережье Каспийского моря информации нет.
Управление Росрыболовства, как сообщает kavkazr.com, возбудило дело об административном правонарушении по статье об «Уничтожении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений».
- Поскольку причина гибели тюленей до сих пор неизвестна, материалы дела будут переданы в Министерство внутренних дел по Дагестану для возбуждения уголовного дела по статье о «Жестоком обращении с животными», - сообщили в ведомстве.
Среди вероятных причин гибели каспийских нерп эксперты называют инфекционные заболевания.
В 2017 году власти Дагестана отмечали, что из-за развития нефтедобывающего производства на побережье и в акватории Каспия многие традиционные места обитания тюленя исчезли или оказались сильно загрязнены. Говорилось, что когда-то в Каспийском море обитало около 1 млн особей, но к 2017 году их осталось около 75 тысяч.
Напомним, ранее, 4 декабря, житель Дагестана обнаружил тушки 17 тюленей на побережье между Махачкалой и Каспийском.
О ситуации с тюленями на восточном побережье Каспийского моря информации нет.