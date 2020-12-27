Убитого лебедя нашли в Актау

- В Актау нет центра помощи диким животным, а ведь городской акимат ещё два года назад обещал выделить два гектара земли под реализацию проекта эколого-образовательного центра помощи бездомным и диким животным. Как говорится, обещанного три года ждут. Будем надеяться на лучшее в 2021 году. Пока нет специального центра, зато есть добрые люди с большим сердцем — это руководитель ветеринарной клиники «Нэнси» Анна Анатольевна Простетова. Она никогда не откажет и всегда придёт на помощь по мере своей возможности. Благодаря ей десятки спасённых животных вернулись в дикую природу. Питон Каа, кстати, находится у неё на передержке. И ещё одна радостная новость: после некоторого времени прохождения лечения у Анны Анатольевны белый ангел благополучно вернулся к своим сородичам. Вот только успели порадоваться, а сегодня уже нашли другого. Контрасты жизни. Я не понимаю, что случилось с людьми, с детьми, с подростками. Это просто чудовищно, - говорит Кирилл Осин.

Бездыханное тело лебедя лежало на взморье в начале Скальной тропы в 1А микрорайоне.На шее у лебедя можно увидеть удавку.В подобных ситуациях экологи советовали связываться со специализированным центром «Колдау-Экология», но контактный телефон 8 (7292) 57-19-05 на момент публикации был недоступен.Lada.kz ожидает комментарий от Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.Сложившуюся ситуацию прокомментировал руководитель неправительственного учреждения (НПУ) «ЭкоМангистау» Кирилл Осин.