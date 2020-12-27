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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:19

Просмотров: 747

Специалисты исследовали побережье Актау в поисках туши убитого лебедя

Специалисты осмотрели труднодоступные участки, сообщает пресс-служба Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

Фото пользователя Lada.kz
Сотрудники областной территориальной инспекции осмотрели береговую линию между яхт-клубом и Скальной тропой, но безрезультатно.

Специалисты прочесали берег, осмотрели ближайшие труднодоступные участки, однако обнаружить мёртвую тушку птицы не удалось. Как выяснилось, ее забрали работники ТОО «Кала жолдары».

К сведению горожан, за незаконное уничтожение лебедя-шипуна предусмотрена уголовная ответственность по статье 316 УК РК. Максимальное наказание предусматривает штраф в размере до 500 месячных расчётных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до трёхсот часов, либо арестом на срок до девяносто суток.

По данному факту сотрудники областной территориальной инспекции обратились в департамент полиции.

Мангистауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира: +77716052670, +7(7292)331037.

Напомним, убитая птица была обнаружена на побережье в 1А микрорайоне.



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Комментарии ( 1 )

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Pluto (Посетители) Сегодня, 20:22
Птицу пока вы искали, уже сожрали. Извиняюсь за каламбур.
 
 

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