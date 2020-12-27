Специалисты исследовали побережье Актау в поисках туши убитого лебедя

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Сотрудники областной территориальной инспекции осмотрели береговую линию между яхт-клубом и Скальной тропой, но безрезультатно.
Специалисты прочесали берег, осмотрели ближайшие труднодоступные участки, однако обнаружить мёртвую тушку птицы не удалось. Как выяснилось, ее забрали работники ТОО «Кала жолдары».
К сведению горожан, за незаконное уничтожение лебедя-шипуна предусмотрена уголовная ответственность по статье 316 УК РК. Максимальное наказание предусматривает штраф в размере до 500 месячных расчётных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до трёхсот часов, либо арестом на срок до девяносто суток.
По данному факту сотрудники областной территориальной инспекции обратились в департамент полиции.
Мангистауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира: +77716052670, +7(7292)331037.
Напомним, убитая птица была обнаружена на побережье в 1А микрорайоне.
Специалисты прочесали берег, осмотрели ближайшие труднодоступные участки, однако обнаружить мёртвую тушку птицы не удалось. Как выяснилось, ее забрали работники ТОО «Кала жолдары».
К сведению горожан, за незаконное уничтожение лебедя-шипуна предусмотрена уголовная ответственность по статье 316 УК РК. Максимальное наказание предусматривает штраф в размере до 500 месячных расчётных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до трёхсот часов, либо арестом на срок до девяносто суток.
По данному факту сотрудники областной территориальной инспекции обратились в департамент полиции.
Мангистауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира: +77716052670, +7(7292)331037.
Напомним, убитая птица была обнаружена на побережье в 1А микрорайоне.