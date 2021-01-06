Министр экологии РК высказался о расширении территории Устюртского заповедника до Бозжыры

Министр экологии Магзум Мирзагалиев 5 января выразил свое мнение по поводу расширения территории Устюртского заповедника до урочища Бозжыра. По его словам, подобные изменения требуют надлежащей подготовки.- Для того, чтобы расширить зону Устюртского заповедника до Бозжыры, необходимо очень серьезное обоснование. Я пока не могу сказать, что это действительно произойдет. Наcчёт внесения в памятники ЮНЕСКО, это находится не в ведении нашего министерства, я передам эту просьбу в Министерство культуры и спорта, - сообщил Магзум Мирзагалиев.Министр также подчеркнул, что вопрос строительства сафари-отеля в урочище закрыт.- Весь этот «хайп» разгорелся на основе эскизных проектов, без каких-то привязок к участку, без указаний размера этого отеля, его площади и так далее. К этому вопросу необходимо подходить с «холодной» головой. Мы с нашими территориальными ведомствами изучили маршруты животных и потенциальную нагрузку на объект, вместе с министром культуры и спорта лично выезжали на место. Мы провели встречу с инвестором и предложили ему рассмотреть перенос строительства с территории Жабайушканского заказника. Инвестор с этим согласился, и я считаю, что в этом вопросе поставлена точка, - добавил министр.