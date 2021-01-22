В Шетпе два предприятия оштрафовали за нарушения экологического законодательства 

Фото пресс-службы департамента экологии по Мангистауской области
Результаты проверки экологов показали, что со стороны ТОО «Шетпе тас ЛТД» и ТОО «Азия тас 1000» были допущены экологические нарушения и причинен вред окружающей среде. Согласно Кодексу об административных правонарушениях РК, наложен штраф на сумму 130 127 тенге.
По данным департамента экологии по Мангистауской области, помимо нарушений экологического кодекса ТОО «Азия тас 1000» проигнорировало вступившее в законную силу решение о прекращении производства работ по дроблению строительного камня. Несмотря на это, ТОО «Азия тас 1000» продолжало работы.
Кроме того, согласно информации управления земельных отношений Мангистауской области, с ТОО «Азия тас 1000» и ТОО Шетпе тас ЛТД были прекращены договоры в одностороннем порядке. В связи с жалобами жителей села Шетпе Мангистауского района на пыль, образующуюся при работе карьеров по добыче щебня, департаментом экологии в адрес областного управления земельных отношений, дополнительно к договорам между землепользователями, было предложено включить разделы, соблюдение которых предотвращало бы негативное влияние на окружающую среду и условия жизни населения близлежащих сёл.
В случае невыполнения условий недропользователями было предложено заключить дополнительное соглашение о расторжении одностороннего контракта.
Напомним, 11 января сообщалось, что экологи оштрафовали АО «КазАзот» после того, как жители Актау сообщили о дыме жёлтого цвета, исходящего из трубы предприятия. Компания оплатила штраф в размере 246 510 тенге.
По данным департамента экологии по Мангистауской области, помимо нарушений экологического кодекса ТОО «Азия тас 1000» проигнорировало вступившее в законную силу решение о прекращении производства работ по дроблению строительного камня. Несмотря на это, ТОО «Азия тас 1000» продолжало работы.
Кроме того, согласно информации управления земельных отношений Мангистауской области, с ТОО «Азия тас 1000» и ТОО Шетпе тас ЛТД были прекращены договоры в одностороннем порядке. В связи с жалобами жителей села Шетпе Мангистауского района на пыль, образующуюся при работе карьеров по добыче щебня, департаментом экологии в адрес областного управления земельных отношений, дополнительно к договорам между землепользователями, было предложено включить разделы, соблюдение которых предотвращало бы негативное влияние на окружающую среду и условия жизни населения близлежащих сёл.
В случае невыполнения условий недропользователями было предложено заключить дополнительное соглашение о расторжении одностороннего контракта.
Напомним, 11 января сообщалось, что экологи оштрафовали АО «КазАзот» после того, как жители Актау сообщили о дыме жёлтого цвета, исходящего из трубы предприятия. Компания оплатила штраф в размере 246 510 тенге.
Оставьте свой комментарий первым.