Эксперты раскритиковали проект отеля возле Бозжыры

Фото из архива Lada.kz
Эксперты АСБК проанализировали предоставленную инвесторами ОВОС для проекта строительства туристического объекта в урочище Бозжыра. В нём нашли ряд недостатков, редакция Lada.kz приводит некоторые из них:
- Шесть нормативных документов, на которые ссылаются в проекте, либо давно устарели, либо изменились;
- В ОВОС отсутствуют альтернативные варианты проектных решений, включая вариант отказа от намечаемой деятельности, несмотря на то, что по инструкции такой вариант рассматривать должны;
- Гостиница рассматривается без необходимых коммуникаций: дорог, электролиний, трубопровода. Воздействие всех этих элементов должно оцениваться в комплексе, как совместное. Эксперты полагают, что именно коммуникации могут нанести максимальный ущерб биоразнообразию урочища;
- Описания животного мира изобилуют ошибками:
1. По мнению авторов документа, орлан-белохвост занесён в Красную книгу государства, которого уже не существует - «Орлан-белохвост. Очень редкий вид. Характерной особенностью является то, что он занесен одновременно в Красные книги МСОП, СССР и Казахской ССР»;
2. Об Устюртском заповеднике: «Восстанавливается в заповеднике поголовье куланов, гепардов, медоедов, когда-то населявших эти места» - последние куланы на территории нынешнего заповедника исчезли в начале XX века. По гепарду нет данных уже 50 лет;
3. Указаны такие несуществующие виды, как каракалпакский барханный кот, черный турнеп.
С полным текстом отзыва можно ознакомиться на сайте ассоциации.
- Шесть нормативных документов, на которые ссылаются в проекте, либо давно устарели, либо изменились;
- В ОВОС отсутствуют альтернативные варианты проектных решений, включая вариант отказа от намечаемой деятельности, несмотря на то, что по инструкции такой вариант рассматривать должны;
- Гостиница рассматривается без необходимых коммуникаций: дорог, электролиний, трубопровода. Воздействие всех этих элементов должно оцениваться в комплексе, как совместное. Эксперты полагают, что именно коммуникации могут нанести максимальный ущерб биоразнообразию урочища;
- Описания животного мира изобилуют ошибками:
1. По мнению авторов документа, орлан-белохвост занесён в Красную книгу государства, которого уже не существует - «Орлан-белохвост. Очень редкий вид. Характерной особенностью является то, что он занесен одновременно в Красные книги МСОП, СССР и Казахской ССР»;
2. Об Устюртском заповеднике: «Восстанавливается в заповеднике поголовье куланов, гепардов, медоедов, когда-то населявших эти места» - последние куланы на территории нынешнего заповедника исчезли в начале XX века. По гепарду нет данных уже 50 лет;
3. Указаны такие несуществующие виды, как каракалпакский барханный кот, черный турнеп.
С полным текстом отзыва можно ознакомиться на сайте ассоциации.