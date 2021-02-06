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ЛАДА.kz » Экология

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 13:18

Просмотров: 1012

Эксперты раскритиковали проект отеля возле Бозжыры

В своём отзыве к разделу «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) документа «Гостиничный комплекс в Каракиянском районе Мангистауской области» эксперты Казахстанской ассоциации биоразнообразия Казахстана (АСБК) отметили недостатки проекта. Отзыв опубликован на сайте ассоциации.

Фото из архива Lada.kz
Эксперты АСБК проанализировали предоставленную инвесторами ОВОС для проекта строительства туристического объекта в урочище Бозжыра. В нём нашли ряд недостатков, редакция Lada.kz приводит некоторые из них:

- Шесть нормативных документов, на которые ссылаются в проекте, либо давно устарели, либо изменились;

- В ОВОС отсутствуют альтернативные варианты проектных решений, включая вариант отказа от намечаемой деятельности, несмотря на то, что по инструкции такой вариант рассматривать должны;

- Гостиница рассматривается без необходимых коммуникаций: дорог, электролиний, трубопровода. Воздействие всех этих элементов должно оцениваться в комплексе, как совместное. Эксперты полагают, что именно коммуникации могут нанести максимальный ущерб биоразнообразию урочища;

- Описания животного мира изобилуют ошибками:

1. По мнению авторов документа, орлан-белохвост занесён в Красную книгу государства, которого уже не существует - «Орлан-белохвост. Очень редкий вид. Характерной особенностью является то, что он занесен одновременно в Красные книги МСОП, СССР и Казахской ССР»;
2. Об Устюртском заповеднике: «Восстанавливается в заповеднике поголовье куланов, гепардов, медоедов, когда-то населявших эти места» - последние куланы на территории нынешнего заповедника исчезли в начале XX века. По гепарду нет данных уже 50 лет;
3. Указаны такие несуществующие виды, как каракалпакский барханный кот, черный турнеп.

С полным текстом отзыва можно ознакомиться на сайте ассоциации.



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Комментарии ( 1 )

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пипл (Посетители) Сегодня, 17:22
Этот ОВОС слепили из говна экологи-проектировщики, как это обычно бывает. Иванова просчиталась, думала прокатит как это обычно бывает, но не тут то было.
Думаю что протокол общественных слушаний будет положительным, и мало кто пойдет против главного из главнейших.
 
 

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