Эксперты выразили опасение за краснокнижных хищников на Устюрте

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Один из редчайших видов нашей фауны - каракал, в Казахстане обитает только на Устюрте. Он занесён в Красную книгу. Численность в стране оценивается примерно в несколько десятков особей. Браконьерство и сокращение кормовой базы являются лимитирующими факторами.
Лучшие места для жизни каракалов - это чинки и предгорья.
Эксперты АСБК уверяют, что дикие животные нуждаются в нетронутом ареале.
Ранее эксперты Казахстанской ассоциации биоразнообразия Казахстана (АСБК) отметили недостатки проекта.
Лучшие места для жизни каракалов - это чинки и предгорья.
Эксперты АСБК уверяют, что дикие животные нуждаются в нетронутом ареале.
Ранее эксперты Казахстанской ассоциации биоразнообразия Казахстана (АСБК) отметили недостатки проекта.
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