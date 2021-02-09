Петицию в защиту Бозжыры опубликовала экоактивистка Ажар Джандосова

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Активистка Ажар Джандосова, которая ранее была одним из лидеров движения по спасению урочища Кок-Жайляу, опубликовала петицию в защиту Бозжыры вчера, 8 февраля. В обращении от лица неравнодушных граждан Казахстана она призывает придерживаться принципа минимального воздействия на окружающую среду при возведении объектов экотуризма.
- Мы против превращения Бозжыры в убитое массовым, неконтролируемым туризмом место, но также против превращения его в «рай для избранных». Мы за сохранение равного и ответственного доступа к природным объектам для всех, кто любит и ценит природу и культуру Казахстана. Мы категорически против строительства отеля в предполагаемой проектом локации, а именно в четырех километрах от «клыков», в пятистах метрах от границы Жабайушканского заказника. Присутствие этого отеля приведет к потере первозданной красоты Бозжыры, нанесет невосполнимый ущерб биосистеме, природной и исторической ценности урочища, разрушит его туристическую привлекательность, - написано в тексте обращения.
Активистка призывает Министерство культуры Республики Казахстан и другие уполномоченные органы возобновить работу по внесению плато Устюрт и урочища Бозжыра в список Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Она отмечает, что общественность приветствует повышение туристической привлекательности для региона.
- Мы - за расширение возможностей для местного населения, которое дает развитие экологического туризма, в частности, создание гостевых домов, производство продуктов питания и ремесленничества. По экспертной рекомендации Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК) можно рассматривать строительство отеля на расстоянии 20-25 километров от Бозжыры, что во всем цивилизованном мире считается «близким расстоянием», - указано в обращении.
Подписать петицию можно на сайте онлайн-петиций Казахстана otinish.kz.
Напомним, ранее Ажар Джандосова отметила, что любое строительство в таком уникальном месте, как Бозжыра, неуместно.
- Мы против превращения Бозжыры в убитое массовым, неконтролируемым туризмом место, но также против превращения его в «рай для избранных». Мы за сохранение равного и ответственного доступа к природным объектам для всех, кто любит и ценит природу и культуру Казахстана. Мы категорически против строительства отеля в предполагаемой проектом локации, а именно в четырех километрах от «клыков», в пятистах метрах от границы Жабайушканского заказника. Присутствие этого отеля приведет к потере первозданной красоты Бозжыры, нанесет невосполнимый ущерб биосистеме, природной и исторической ценности урочища, разрушит его туристическую привлекательность, - написано в тексте обращения.
Активистка призывает Министерство культуры Республики Казахстан и другие уполномоченные органы возобновить работу по внесению плато Устюрт и урочища Бозжыра в список Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Она отмечает, что общественность приветствует повышение туристической привлекательности для региона.
- Мы - за расширение возможностей для местного населения, которое дает развитие экологического туризма, в частности, создание гостевых домов, производство продуктов питания и ремесленничества. По экспертной рекомендации Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК) можно рассматривать строительство отеля на расстоянии 20-25 километров от Бозжыры, что во всем цивилизованном мире считается «близким расстоянием», - указано в обращении.
Подписать петицию можно на сайте онлайн-петиций Казахстана otinish.kz.
Напомним, ранее Ажар Джандосова отметила, что любое строительство в таком уникальном месте, как Бозжыра, неуместно.