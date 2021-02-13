Экоактивисты: Мы готовы поделиться материалами по Бозжыре с акиматом и инвесторами

Фото Рашида Исмагилова
Группа экологических активистов «Неравнодушные» провела брифинг сегодня, 13 февраля. На нем Алия Ахмалишева сообщила, что группа готова предложить акимату Мангистау и инвесторам альтернативные локации для строительства туристического объекта.
- По приглашению энтузиастов и экологических активистов в Мангистау прибыл независимый эксперт-эколог Константин Плахов. Группой в составе семи человек мы с 11 по 12 февраля выехали в район урочища Бозжыра с целью изыскать альтернативные локации для строительства отеля и визит-центра. В данный момент мы обрабатываем материалы. В первую очередь, мы предоставим их представителям акимата и инвесторам, если на то будет заявлена их добрая воля. Мы готовы поделиться результатами этой поездки, - сообщила Алия Ахмалишева.
За предоставленное помещение для брифинга редакция «Лады» благодарит кафе «Вагончик».
Напомним, 9 февраля экоактивистка Ажар Джандосова опубликовала петицию в защиту Бозжыры.
- По приглашению энтузиастов и экологических активистов в Мангистау прибыл независимый эксперт-эколог Константин Плахов. Группой в составе семи человек мы с 11 по 12 февраля выехали в район урочища Бозжыра с целью изыскать альтернативные локации для строительства отеля и визит-центра. В данный момент мы обрабатываем материалы. В первую очередь, мы предоставим их представителям акимата и инвесторам, если на то будет заявлена их добрая воля. Мы готовы поделиться результатами этой поездки, - сообщила Алия Ахмалишева.
За предоставленное помещение для брифинга редакция «Лады» благодарит кафе «Вагончик».
Напомним, 9 февраля экоактивистка Ажар Джандосова опубликовала петицию в защиту Бозжыры.
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