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ЛАДА.kz » Экология

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 19:52

Просмотров: 1113

Ербол Едилов об обращении интеллигенции к президенту по строительству на Бозжыре: мне неизвестен автор рассылки

Внештатный советник премьер-министра Республики Казахстан Ербол Едилов, который ранее опубликовал письмо от интеллигенции Мангистау к президенту, сообщил, что не знает, кто распространяет этот документ в Сети.

Фото Рашида Исмагилова
Обращение интеллигенции Мангистауской области к президенту прокомментировал Ербол Едилов, который ранее разместил его на своей странице в социальных сетях.

- Мне неизвестно, кто распространяет это обращение. После моей публикации в социальных сетях поднялся ажиотаж, говорили, что чьи-то подписи на нём неправильные, поэтому я решил узнать, откуда оно идёт. Это то ли от областного акимата, то ли от министерства экологии, - рассказал Ербол Едилов.

По его словам, он опубликовал документ, потому что согласен с изложенными в нём утверждениями.

- Я выложил это обращение как патриот Мангистау, который хочет, чтобы регион развивался в соответствии с мировыми стандартами. Я за туризм, за то, чтобы мировые бренды принимали участие в развитии Мангистау и в других сферах, - добавил Ербол Едилов.

Напомним, ранее он опубликовал обращение в своих социальных сетях.



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Комментарии ( 3 )

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elek (Посетители) Сегодня, 21:31
Цитата: yuriy.v
А какая там ответственность за распространение?

Юрий жди, сейчас тебе Модератор напишет: "Не несите чушь. Вам ответили откуда....... - источник официальный. Диалог закончен. Все сообщения не по теме буду считать спамом" Как то так.
 
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 Феникс (Посетители) Сегодня, 20:40
Ну ничего себе интеллигенция даёт, подготовила обращение к президенту с интеллигентно нарисованными подписями.
Вот так всё и делается фальшиво, а главное патриотично.
 
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 yuriy.v (Посетители) Сегодня, 20:15
Итак документ - фейк? А какая там ответственность за распространение?
 
 

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