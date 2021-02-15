Ербол Едилов об обращении интеллигенции к президенту по строительству на Бозжыре: мне неизвестен автор рассылки

Фото Рашида Исмагилова
Обращение интеллигенции Мангистауской области к президенту прокомментировал Ербол Едилов, который ранее разместил его на своей странице в социальных сетях.
- Мне неизвестно, кто распространяет это обращение. После моей публикации в социальных сетях поднялся ажиотаж, говорили, что чьи-то подписи на нём неправильные, поэтому я решил узнать, откуда оно идёт. Это то ли от областного акимата, то ли от министерства экологии, - рассказал Ербол Едилов.
По его словам, он опубликовал документ, потому что согласен с изложенными в нём утверждениями.
- Я выложил это обращение как патриот Мангистау, который хочет, чтобы регион развивался в соответствии с мировыми стандартами. Я за туризм, за то, чтобы мировые бренды принимали участие в развитии Мангистау и в других сферах, - добавил Ербол Едилов.
Напомним, ранее он опубликовал обращение в своих социальных сетях.
- Мне неизвестно, кто распространяет это обращение. После моей публикации в социальных сетях поднялся ажиотаж, говорили, что чьи-то подписи на нём неправильные, поэтому я решил узнать, откуда оно идёт. Это то ли от областного акимата, то ли от министерства экологии, - рассказал Ербол Едилов.
По его словам, он опубликовал документ, потому что согласен с изложенными в нём утверждениями.
- Я выложил это обращение как патриот Мангистау, который хочет, чтобы регион развивался в соответствии с мировыми стандартами. Я за туризм, за то, чтобы мировые бренды принимали участие в развитии Мангистау и в других сферах, - добавил Ербол Едилов.
Напомним, ранее он опубликовал обращение в своих социальных сетях.