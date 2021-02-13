Интеллигенция Мангистау направила обращение к Президенту в поддержку проекта на Бозжыре

Фото Рашида Исмагилова
Обращение интеллигенции Мангистау Ербол Едилов опубликовал сегодня, 13 февраля. В своем письме несколько деятелей искусств и науки Мангистау сообщили, что поддерживают проект строительства на Бозжыре, поскольку он предотвратит «дикий» туризм.
- Мы обязаны сохранить то первозданное богатство, что дала нам природа. Это – наше наследие, которое нужно беречь. Нужно остановить процветающий там «дикий» туризм. Группа ученых, побывавшая на Бозжыре по вашему поручению, пришла к выводу, что там можно реализовать проект, который никак не навредит флоре и фауне этого уникального места. Можно уверенно утверждать, что этот проект даст положительный толчок развитию нашего региона в целом. Во-первых, развивая туризм, мы сможем снизить зависимость нашей экономики от нефтяной отрасли. Это откроет дорогу для предпринимателей, тем самым будут создаваться рабочие места для местного населения. Если начнется строительство отеля, большое количество наших жителей будут привлечены к его возведению. Во-вторых, комплекс станет пунктом, благодаря которому можно будет остановить бесконтрольное посещение Бозжыры туристами и предотвратить ущерб природе, - указано в обращении.
В обращении мангистаусцы выразили благодарность Президенту за то, что он решил реализовать проект только после его всестороннего изучения. Они выразили надежду на то, что строительство пройдет с учетом мнения экспертов и общественности.
- Мы уверены, что построенная в этот район дорога создаст условия для комфортного отдыха туристов, а на законодательном уровне будут утверждены соответствующие правила для регулирования посещений этого места. То есть, туристическая инфраструктура, которая будет построена на территории урочища Бозжыра, будет способствовать сохранению сакральности местных исторических памятников, формированию культуры туризма цивилизованным путем с учетом местных ментальных ценностей, - добавили авторы обращения.
Обращение подписали:
Бектур Толеугалиев, писатель, член Союза писателей РК;
Сабыр Адай, поэт, заслуженный деятель РК;
Орынбасар Токжанов, отличник сферы экологии РК;
Отыншы Кошбай, этнограф, краевед;
Светкали Нуржан (Айтман), поэт, член Союза писателей РК;
Галым Арип, поэт, член Союза писателей РК;
Айтуар Отегенов, поэт, член Союза писателей РК;
Нурлан Қулбай, краевед, отличник сферы культуры РК;
Ануар Бимагамбет, поэт, член Союза писателей РК;
Андрей Астафьев, историк, археолог;
Султанбек Кудайберген, поэт, искусствовед;
Сакып Керельбаев, общественный деятель;
Кожа-Ахмет Демеубергенулы, почетный журналист РК;
Едиль Жанбыршин, депутат;
Самат Мусабаев, депутат.
Напомним, ранее активистка Ажар Джандосова опубликовала петицию, в которой настаивает на прекращении строительства на территории урочища Бозжыра.
- Мы обязаны сохранить то первозданное богатство, что дала нам природа. Это – наше наследие, которое нужно беречь. Нужно остановить процветающий там «дикий» туризм. Группа ученых, побывавшая на Бозжыре по вашему поручению, пришла к выводу, что там можно реализовать проект, который никак не навредит флоре и фауне этого уникального места. Можно уверенно утверждать, что этот проект даст положительный толчок развитию нашего региона в целом. Во-первых, развивая туризм, мы сможем снизить зависимость нашей экономики от нефтяной отрасли. Это откроет дорогу для предпринимателей, тем самым будут создаваться рабочие места для местного населения. Если начнется строительство отеля, большое количество наших жителей будут привлечены к его возведению. Во-вторых, комплекс станет пунктом, благодаря которому можно будет остановить бесконтрольное посещение Бозжыры туристами и предотвратить ущерб природе, - указано в обращении.
В обращении мангистаусцы выразили благодарность Президенту за то, что он решил реализовать проект только после его всестороннего изучения. Они выразили надежду на то, что строительство пройдет с учетом мнения экспертов и общественности.
- Мы уверены, что построенная в этот район дорога создаст условия для комфортного отдыха туристов, а на законодательном уровне будут утверждены соответствующие правила для регулирования посещений этого места. То есть, туристическая инфраструктура, которая будет построена на территории урочища Бозжыра, будет способствовать сохранению сакральности местных исторических памятников, формированию культуры туризма цивилизованным путем с учетом местных ментальных ценностей, - добавили авторы обращения.
Обращение подписали:
Бектур Толеугалиев, писатель, член Союза писателей РК;
Сабыр Адай, поэт, заслуженный деятель РК;
Орынбасар Токжанов, отличник сферы экологии РК;
Отыншы Кошбай, этнограф, краевед;
Светкали Нуржан (Айтман), поэт, член Союза писателей РК;
Галым Арип, поэт, член Союза писателей РК;
Айтуар Отегенов, поэт, член Союза писателей РК;
Нурлан Қулбай, краевед, отличник сферы культуры РК;
Ануар Бимагамбет, поэт, член Союза писателей РК;
Андрей Астафьев, историк, археолог;
Султанбек Кудайберген, поэт, искусствовед;
Сакып Керельбаев, общественный деятель;
Кожа-Ахмет Демеубергенулы, почетный журналист РК;
Едиль Жанбыршин, депутат;
Самат Мусабаев, депутат.
Напомним, ранее активистка Ажар Джандосова опубликовала петицию, в которой настаивает на прекращении строительства на территории урочища Бозжыра.