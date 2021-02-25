Обледенение Каспия вновь сняли на видео

Шуга — рыхлые скопления твёрдой фазы агрегатного состояния вещества, в нормальных условиях имеющего жидкое состояние. В зависимости от количества льда шуга сохраняет способность течь как жидкость или теряет эту способность из-за возникновения заторов.



Водная шуга обычно формируется в водотоках или водоёмах при температуре воздуха, близкой к замерзанию воды (0 °C), и состоит изо льда.



Различают:

- поверхностную шугу — на поверхности воды;

- глубинную шугу — в толще воды, которая образуется из кристалликов глубинного льда (донного и внутриводного).



Шуга создаёт существенные затруднения в эксплуатации гидротехнических сооружений, забивая приёмные оголовки водозаборов, которые приходится очищать и обогревать.

Ледяную шугу на Каспии сняли сегодня, 25 февраля. На видео заметно, что лед покрыл прибрежную часть воды.Необычное обледенение образовалось на побережье Каспийского моря в связи с наступившими заморозками.Напомним, ранее Азамат Сарсенбаев опубликовал видео с ледяной шугой, которое он снял с помощью квадрокоптера.