Обледенение Каспия вновь сняли на видео

Фото Рашида Исмагилова
Ледяную шугу на Каспии сняли сегодня, 25 февраля. На видео заметно, что лед покрыл прибрежную часть воды.
Необычное обледенение образовалось на побережье Каспийского моря в связи с наступившими заморозками.
Для справки:
Напомним, ранее Азамат Сарсенбаев опубликовал видео с ледяной шугой, которое он снял с помощью квадрокоптера.
Необычное обледенение образовалось на побережье Каспийского моря в связи с наступившими заморозками.
Для справки:
Напомним, ранее Азамат Сарсенбаев опубликовал видео с ледяной шугой, которое он снял с помощью квадрокоптера.
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