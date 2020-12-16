Обледеневший Каспий сняли на видео

Скриншот видеоматериала
На Каспийском море сегодня, 16 декабря, сняли водную шугу. Житель Актау Азамат Сарсенбаев запечатлел явление на камеру.
- С утра я прогуливался неподалеку от яхт-клуба и увидел обледенение. У меня был с собой квадрокоптер, и я решил, что такой красотой нужно поделиться со всеми, - рассказал Азамат Сарсенбаев.
Для справки:
Напомним, ранее видео Азамата Сарсенбаева с фламинго на озере Караколь стало вирусным и привлекло внимание зарубежных СМИ.
- С утра я прогуливался неподалеку от яхт-клуба и увидел обледенение. У меня был с собой квадрокоптер, и я решил, что такой красотой нужно поделиться со всеми, - рассказал Азамат Сарсенбаев.
Для справки:
Напомним, ранее видео Азамата Сарсенбаева с фламинго на озере Караколь стало вирусным и привлекло внимание зарубежных СМИ.