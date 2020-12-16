Обледеневший Каспий сняли на видео

Шуга — рыхлые скопления твёрдой фазы агрегатного состояния вещества, в нормальных условиях имеющего жидкое состояние. В зависимости от количества льда шуга сохраняет способность течь как жидкость или теряет эту способность из-за возникновения заторов.



Водная шуга обычно формируется в водотоках или водоёмах при температуре воздуха, близкой к замерзанию воды (0 °C), и состоит изо льда.



Различают:

- поверхностную шугу — на поверхности воды;

- глубинную шугу — в толще воды, которая образуется из кристалликов глубинного льда (донного и внутриводного).



Шуга создаёт существенные затруднения в эксплуатации гидротехнических сооружений, забивая приёмные оголовки водозаборов, которые приходится очищать и обогревать.

На Каспийском море сегодня, 16 декабря, сняли водную шугу. Житель Актау Азамат Сарсенбаев запечатлел явление на камеру.- С утра я прогуливался неподалеку от яхт-клуба и увидел обледенение. У меня был с собой квадрокоптер, и я решил, что такой красотой нужно поделиться со всеми, - рассказал Азамат Сарсенбаев.Напомним, ранее видео Азамата Сарсенбаева с фламинго на озере Караколь стало вирусным и привлекло внимание зарубежных СМИ.