Реакция иностранцев на видео со стаей фламинго на озере Караколь

Стая фламинго на озере Караколь. Кадр видео
Видео с розовыми фламинго заинтересовало крупный японский телеканал NHK. Он разместил его на своей странице в Facebook. Ролик набрал более 2000 лайков и более 100 комментариев.
«Посланники Бога», «Казахстан - это лучшая страна в мире», «Казахстан слишком красив» - так озвучили свои мысли комментаторы под постом в Facebook.
Видеозапись с фламинго также опубликовали в Facebook американские телеканалы Fox Los Angeles и Fox Channel. Ролик собрал 3 000 лайков и более 200 комментариев.
«Очень красиво! Такое чувство, будто эти «огненные» птицы танцуют балет», «Это рай», «О боже, как мне нравится!», «Просто прекрасно!», «Хочу быть там», «Казахстан? Я думал, фламинго из Майами» - поделились комментаторы на американских просторах Facebook.
Пользователь Уилл Кардона подшутил: «Никто из них не надел маску. Что за черт?».
Комментатор социальной сети Натали Франко осталась под впечатлением от многочисленности фламинго. Она отметила своего друга и подписала: «Посмотри на этих фламинго! Никогда не видела так много за один раз».
Американский телеканал CBS News тоже не отстал от своих коллег по цеху и загрузил видео на свою страницу. Свыше 800 пользователей поставили лайки. Большинство пользователей захотели оказаться на озере Караколь и вживую увидеть розовых фламинго.
Наибольшую популярность видео набрало на YouТube-канале американского информационного портала Inside Edition. Ведущая начала рассказ о фламинго, которые оказались в Казахстане, начав с фразы «Very nice!» («Очень хорошо!» - цитата, ставшая вирусной после выхода киноленты «Борат» - Примечание автора).
Напомним, стаю фламинго на озере Караколь сняли на видео 14 ноября.
«Посланники Бога», «Казахстан - это лучшая страна в мире», «Казахстан слишком красив» - так озвучили свои мысли комментаторы под постом в Facebook.
Видеозапись с фламинго также опубликовали в Facebook американские телеканалы Fox Los Angeles и Fox Channel. Ролик собрал 3 000 лайков и более 200 комментариев.
«Очень красиво! Такое чувство, будто эти «огненные» птицы танцуют балет», «Это рай», «О боже, как мне нравится!», «Просто прекрасно!», «Хочу быть там», «Казахстан? Я думал, фламинго из Майами» - поделились комментаторы на американских просторах Facebook.
Пользователь Уилл Кардона подшутил: «Никто из них не надел маску. Что за черт?».
Комментатор социальной сети Натали Франко осталась под впечатлением от многочисленности фламинго. Она отметила своего друга и подписала: «Посмотри на этих фламинго! Никогда не видела так много за один раз».
Американский телеканал CBS News тоже не отстал от своих коллег по цеху и загрузил видео на свою страницу. Свыше 800 пользователей поставили лайки. Большинство пользователей захотели оказаться на озере Караколь и вживую увидеть розовых фламинго.
Наибольшую популярность видео набрало на YouТube-канале американского информационного портала Inside Edition. Ведущая начала рассказ о фламинго, которые оказались в Казахстане, начав с фразы «Very nice!» («Очень хорошо!» - цитата, ставшая вирусной после выхода киноленты «Борат» - Примечание автора).
Напомним, стаю фламинго на озере Караколь сняли на видео 14 ноября.