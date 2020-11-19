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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:18

Просмотров: 671

Реакция иностранцев на видео со стаей фламинго на озере Караколь

Ролик со стаей розовых фламинго на Караколе стал вирусным. Его опубликовали многие зарубежные издания. Подборку интересных иностранных публикаций и комментариев под ними предоставил информационный портал Tengritravel.kz.

Стая фламинго на озере Караколь. Кадр видео
Видео с розовыми фламинго заинтересовало крупный японский телеканал NHK. Он разместил его на своей странице в Facebook. Ролик набрал более 2000 лайков и более 100 комментариев.

«Посланники Бога», «Казахстан - это лучшая страна в мире», «Казахстан слишком красив» - так озвучили свои мысли комментаторы под постом в Facebook.

Видеозапись с фламинго также опубликовали в Facebook американские телеканалы Fox Los Angeles и Fox Channel. Ролик собрал 3 000 лайков и более 200 комментариев.

«Очень красиво! Такое чувство, будто эти «огненные» птицы танцуют балет», «Это рай», «О боже, как мне нравится!», «Просто прекрасно!», «Хочу быть там», «Казахстан? Я думал, фламинго из Майами» - поделились комментаторы на американских просторах Facebook.

Пользователь Уилл Кардона подшутил: «Никто из них не надел маску. Что за черт?».

Комментатор социальной сети Натали Франко осталась под впечатлением от многочисленности фламинго. Она отметила своего друга и подписала: «Посмотри на этих фламинго! Никогда не видела так много за один раз».

Американский телеканал CBS News тоже не отстал от своих коллег по цеху и загрузил видео на свою страницу. Свыше 800 пользователей поставили лайки. Большинство пользователей захотели оказаться на озере Караколь и вживую увидеть розовых фламинго.

Наибольшую популярность видео набрало на YouТube-канале американского информационного портала Inside Edition. Ведущая начала рассказ о фламинго, которые оказались в Казахстане, начав с фразы «Very nice!» («Очень хорошо!» - цитата, ставшая вирусной после выхода киноленты «Борат» - Примечание автора).

Напомним, стаю фламинго на озере Караколь сняли на видео 14 ноября.




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Комментарии ( 2 )

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pronina1976 (Посетители) Сегодня, 20:05
За эти пару дней на нескольких Российских интернет каналов увидела данное видео, люди восхищаются этой красотой. Почему же мы решили линчевать автора такого замечательного видео?
 
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  • pronina1976
 Riddik (Посетители) Сегодня, 19:44
Да уж, весь мир восхищается этим видео а наши хотят наказать фотографа. Тех кто били тюленя не наказали, они видите ли оборонялись, получается парню после съёмки тоже надо было фламинго палками и камнями закидать была бы самооборона и наказывать бы не стали, хороша логика у природоохранных чиновников
 
 

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